Üçüncü bebeğini doğurduktan üç ay sonra eskisi gibi
Ünlü şarkıcı ve oyuncu, üçüncü bebeğini dünyaya getirdikten üç ay sonra eski formuna döndü. 35 yaşındaki şarkıçı, kocasıyla çıktığı aile tatilinde görüntülendi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Geçtiğimiz nisan ayında üçüncü kez anne olma mutluluğu yaşayan Christina Milian, eşi Matt Pokora ile birlikte Fransa tatiline çıktı. Ünlü şarkıcı, Lucy III adlı lüks yatla mavi sulara açıldıkları sırada da paparazziler tarafından görüntülendi.
2
Mor renkli bir bikini giyen Milian'ın üç ay gibi kısacık bir zaman içinde eski formuna kavuştuğu dikkatlerden kaçmadı.
3
Yat gezisinde bir grup arkadaşlarının da eşlik ettiği Christina Milian ile Matt Pokora, cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf da çekti.
4
Milian, çevreyi görüntülerken bir ara da sosyal kocası Pokora'ya poz verip tatil hatırası olacak fotoğraflar çektirdi. Yat gezisi boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkaran Christina Milian ile Matt Pokora, daha sonra karaya çıktı.
5
Christina Milian ile Matt Pokora, geçtiğimiz nisan ayında Kenna adını verdikleri bir erkek bebeklerinin dünyaya geldiğini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.
6
Milian ve Matt Pokora'nın Isaiah Tota adında bir oğlu daha bulunuyor. Milian eski eşi The Dream ile evliliğinden de Violet Madison Nash adlı bir kız çocuk annesi.