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Chris Rock kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Oscar Ödülleri törenine ünlü oyuncu Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokat atması damga vurdu. Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığıyla nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapan Chris Rock, ilk şoku atlattıktan sonra "Will Smith beni dövdü" dedi. Yerine dönüp oturan Smith küfür de ederek "Karımın adını ağzına alma" dedi. Rock ise "Dostum G.I. Jane şakasıydı" dedi. Peki, Chris Rock kimdir, kaç yaşında, nereli?

1/3Chris Rock kimdir, kaç yaşında, nereli

Christopher Julius Rock III (d. 7 Şubat 1965) Amerikalı komedyen, oyuncu, yönetmen, televizyon ve film yapımcısı, senarist.

2/3Chris Rock kimdir, kaç yaşında, nereli

Chris ilk kez 1985'te New York'ta Catch a Rising Star'da stand up'a başladı. İlk kez Eddie Murphy'yle Beverly Hills Cop Part 2 filminde rol aldı. Bu onun ilk filmiydi. Filmde kısa olarak görülüyordu.

Chris Rock ilk başarısını 1990'da yaptı, bu zaman o Saturday Night Live'ye girdi. Burada Adam Sandler, Chris Farley, David Spade gibi isimlerle arkadaş oldu. Daha sonra Bad Boys of SNL video piyasa görüntüsünde de görüldü. Filmin başrolünde Wesley Snipes ve Ice-T vardı. SNL'den sonra In Living Color programına başladı fakat popülaritesi fazla sürmedi. Boomerang filminde Eddie Murphy, Halle Berry, Robin Givens, Martin Lawrence gibi isimlerle oynadı, küçük bir işte çalışan Bony T rolündeydi. Daha sonra müzik içerikli CB4 filminde ilk başrolünü oynadı ve filmin yapımcılığını da üstlendi.

1994'te ilk HBO özel Stand Up'nı yaptı, yarım saat süren Big Ass Jokes pek fazla bilinmese de Chris Rock'ın ününü artırmada yardımcı oldu.1996 yılının 23 Kasımında Malaak Comptonla evlendi. Compton, StyleWorks'de çalışmaktaydı. Ve Chris Rock'la iki çocukları oldu, ikisi de kız: Lola Simone (doğumu 28 Haziran 2002) ve Zahra Savannah (doğumu 22 Mayıs 2004).

3/3Chris Rock kimdir, kaç yaşında, nereli

Chris Rock 7 çocuklu bir ailenin ilki olarak 7 Şubat 1965'te doğdu. Andrews'te doğan Chris, daha sonra ailesiyle birlikte Brooklyn'e gitti. Annesi bir sosyal işçi ve öğretmen, babasıysa sürücü ve gazete dağıtıcısıydı. Julius (babası) 1989'da öldü. Diğer kardeşleriyse Andre, Tony, Brian, Kenny, Andi ve Jordan'dır.

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