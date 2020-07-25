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Haber Giriş: 25 Temmuz 2020 - 09:23,

CHP kurultayında adaylar kimler? İşte CHP genel başkan adayları

CHP'nin 37. Olağan Büyük Kurultayı’na günler kala, genel başkanlığa aday olmak isteyen isimler de netleşti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumartesi ve Pazar günlerinde toplanacak 37. Olağan Büyük Kurultayı'nda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 3 isim adaylığını açıklamıştı. Peki, CHP genel başkan adayları kimler?

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25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu da dahil 4 aday başkanlık için yarışacak. Kurultay'ın ilk gününde yapılacak genel başkanlık seçiminin ardından, ikinci gün ise parti yönetiminde belirleyici olan Merkezi Yönetim Kurulu'nun aralarından seçileceği Parti Meclisi belirlenecek.CHP'nin mevcut genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yeniden aday olduğu kurultayda bugüne kadar adaylıklarını açıklayan diğer isimler ise Aytuğ Atıcı, İlhan Cihaner ve Tolga Yarman oldu.

2Kemal KILIÇDAROĞLU
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Kemal KILIÇDAROĞLU

Tunceli / Nazimiye - 1948, Kamer, Yemuş.

Ekonomist, Maliyeci ve Üst Düzey Kamu Yöneticisi; Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirdi.

Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanı, Gelirler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Bağ-Kur Genel Müdürü, SSK Genel Müdürü olarak görev yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü. Hacettepe Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak ders verdi. İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1948 İktisat Kongresi, Kayıtdışı Ekonomi ve Bürokraside Yeniden Yapılanma Gereği, İşsizlik Sigortası Kanunu-Yorum ve Açıklamalar adlı 3 kitabı, değişik gazete ve dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanıdır.

22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi.Orta düzeyde Fransızca bilen Kılıçdaroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

3Aytuğ ATICI
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Aytuğ ATICI

23 Kasım 1964'te Adana'da doğdu. Baba adı Şahap, anne adı Lütfiye'dir.

Tıp Doktoru, Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede doçent oldu.

Mersin Üniversitesinde Başhekimlik, Dekan Yardımcılığı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu müdürlükleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı, Neonatoloji Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Mersin Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği, Gebe Eğitim Merkezi Kuruculuğu, Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu üyelikleri ile 2 dönem Mersin Tabip Odası Başkanlığı yaptı.

24. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. Dışişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonlarında görev aldı. Ayrıca Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu, Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu ve Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Üyesi oldu. Nükleer Savaşa Karşı Uluslararası Doktorlar (IPPNW) ve Nükleer Silahsızlanma İçin Parlamenterler Birliği (PNND) Konsey Üyesidir.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilen Atıcı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

4İlhan CİHANER
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İlhan CİHANER

23 Şubat 1968'de Kars'ta doğdu. Baba adı İsmail Hakkı, anne adı Zeynep'tir.

Hukukçu, Cumhuriyet Savcısı; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde yüksek lisans yaptı.Reyhanlı, İdil, Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı; Vezirköprü, Alaşehir, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı; Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 2012, 2014 ve 2016'da yapılan CHP kurultaylarında Parti Meclisi Üyeliğine seçildi.

24. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi.

Cihaner, evli ve 1 çocuk babasıdır.

5Tolga YARMAN
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Tolga YARMAN

Prof. Dr. Tolga Yarman 1963’de Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Üniversite öğrenimini Fransa’da gördü; Institut National des Sciences Appliquées de Lyon Mühendislik Okulu’ndan, 1967’de mezun oldu. “Doktora çalışmasını” ABD’de yaptı; Massachusetts Institute of Technology’den, 1972’de “Bilim Doktoru” ünvanını aldı.

İTÜ’de, 1982’de Profesör oldu. İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, California Institute of Technology, İ.Ü. Mühendislik Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi, Brüksel Özgür Üniversitesi, Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Ünivertsitesi ve Galatasaray Üniversitesi’nde öğretim görevlerinde bulundu. Halen, T.C. Okan Üniversitesi öğretim üyesi.

Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) (Ankara, 1983), Anadolu Bilim ve Teknoloji Stratejileri Araştırma Enstitüsü (BİLTES) (Eskişehir, 1987), Türkiye Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Vakfı (TÜSES) (İstanbul, 1988), Tarih Vakfı (İstanbul, 1991), Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) (İstanbul, 1994) ve Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (BESAM) (İstanbul, 1998), kurucu üyesi oldu. Bir dönem (2009 - 2011 arası) TÜMÖD İstanbul Kolu Başkanı olarak görev sürdürdü.

1983’te SODEP MKYK Üyesi olarak çalıştı. 1989-91 arası, Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) İstanbul İl Yöneticisi olarak göreve seçildi. Aynı zaman diliminde, SHP İstanbul İl Kültür ve Eğitim Komisyonu Başkanı olarak pek çok etkinliğin öncülüğünü yaptı. Bu dönemde “Çağdaş Toplumcu Demokrat Düşünceyi” başlattı. Bu çerçevede, ülkemizdeki siyasal oluşumlara, özellikle de, SHP ve CHP içindeki, genelde ülkemizdeki siyasal hareketlere ve bölünmüşlüğe dönük, pek çok makale yazdı, araştırmalar geliştirdi, siyasalar önerdi. O arada “CHP Açılırken Solda İnsan Hareketleri” başlıklı bir kitap (1992) yayınladı.

Prof. Dr. Tolga Yarman’ın “Doğabilim” birikimleri uzantısında, bir bakıma, “toplumcu demokrasi” kuramı ve “toplumcu bir ahlak öğretisi” olarak hazırladığı, “Un Système de Croyance Cosmique” başlıklı kitabı, Belçika’da basıldı (1997).

2006’dan itibaren, dört yıl boyunca her hafta, konuklarıyla birlikte, “Enerji Savaşları” adını verdiği, Bölgemiz ve Türkiye üzerinde gelişen askeri ve siyasi girdapları, teknik girdiler itibariyle, derinlemesine tahlil eden ve çıkış yolları dokuyan, bir televizyon programı gerçekleştirdi.

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