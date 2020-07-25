CHP kurultayı ne zaman, saat kaçta? CHP'nin 37. Olağan Kurultayı başlıyor
Kuruluşundan bugüne 36 olağan ve 19 olağanüstü kurultay gerçekleştiren CHP'de 37'nci Olağan Kurultay için geri sayım devam ediyor. Ertelenen CHP'nin kurultay tarihi ve kurultayın gündemi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. CHP’de şubat ayında yapılması planlanan ancak corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen kurultayın ilk günü genel başkan, ikinci günü ise Parti Meclisi üyeleri seçilecek. Peki, CHP kurultayı ne zaman ayın kaçında gerçekleşecek?
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CHP'de 28-29 Mart'ta yapılacağı duyurulan ancak Kovid-19 önlemleri nedeniyle 25-26 Temmuz'a ertelenen CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nın hazırlıklarında sona gelindi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla yapılan kurultay çağrısına göre, kurultay 25-26 Temmuz günleri saat 10.00'da Bilkent Odeon'da toplanacak.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak kurultayda, ilk olarak Kurultay Başkanlık Kurulu seçilecek. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından kurultay komisyonları oluşturulacak. Çalışma ve Hesap raporları ile Kurultay Sonuç Bildirgesi, okunup görüşüldükten sonra oylanacak.
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Kovid-19 önlemleri kapsamında yarı açık gösteri merkezi Bilkent Odeon'un kiralanmasını kararlaştıran CHP'de, kurultay sırasında Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda tüm hijyen ve sosyal mesafe kuralları uygulanacak. Katılımcıların kurallara uyup uymadığı ise sürekli denetlenecek.
Delegeler, az sayıdaki görevli ve basın mensuplarının dışında kimsenin alınmayacağı kurultayda, katılımcıların yemek ve su ihtiyaçları da parti tarafından karşılanacak. Kurultayda yığılmaları önlemek amacıyla oy verme işlemleri sırasında ise 44 sandık ve 132 kabin kurulacak.
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Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi, ikinci gününde ise 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak. İlk gün seçimlerinin akşam erken saatlerde bitmesi beklenirken, ikinci gün yapılacak PM seçimlerinin ise çarşaf liste olması halinde uzayabileceği ifade ediliyor.
CHP'de 60 kişiden oluşan PM'nin 8 üyesi, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan (BYKP) seçiliyor. Delegeler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gösterilen adaylar arasından 8'ini seçerek PM'ye gönderiyor.
Odeon, Bilkent Üniversitesi'nde gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan gösteri merkezi.
1992 yılında mimar Erkut Şahinbaş ve Alpay Güleyen tarafından tasarlanan yapı ve 1993 yılında Mimarlar Odası Ulusal Mimarlık Ödülleri Jürisi'nce proje dalında başarı ödülü kazanmıştır. 1999 yılında inşaatı tamamlanarak kullanılmaya başlanmıştır.
Bilkent Üniversitesi kampüsünün akademisyen lojmanlarının bulunduğu bölgeye inşa edilen yapının doğal etkenlerden korunması için üzeri kapatılırken kenarları açık bırakılarak izleyicilerin arka planda doğa görünümüyle başbaşa kalması ve yapının tam bir amfitiyatroya dönüşmesi sağlanmıştır.
4000 seyirci kapasiteli ODEON'un 1100 kapasiteli otoparkı mevcuttur. ODEON üniversitenin diploma törenlerine, Bilkent Senfoni Orkestrası ve bahar festivali konserlerine ve üniversiteden bağımsız daha birçok sosyal etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır.