CHP kurultayı ne zaman, saat kaçta? CHP'nin 37. Olağan Kurultayı başlıyor

CHP KURULTAYININ GERÇEKLEŞECEĞİ BİLKENT ODEON HAKKINDA BİLGİLER Odeon, Bilkent Üniversitesi'nde gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan gösteri merkezi.



1992 yılında mimar Erkut Şahinbaş ve Alpay Güleyen tarafından tasarlanan yapı ve 1993 yılında Mimarlar Odası Ulusal Mimarlık Ödülleri Jürisi'nce proje dalında başarı ödülü kazanmıştır. 1999 yılında inşaatı tamamlanarak kullanılmaya başlanmıştır.



Bilkent Üniversitesi kampüsünün akademisyen lojmanlarının bulunduğu bölgeye inşa edilen yapının doğal etkenlerden korunması için üzeri kapatılırken kenarları açık bırakılarak izleyicilerin arka planda doğa görünümüyle başbaşa kalması ve yapının tam bir amfitiyatroya dönüşmesi sağlanmıştır.



4000 seyirci kapasiteli ODEON'un 1100 kapasiteli otoparkı mevcuttur. ODEON üniversitenin diploma törenlerine, Bilkent Senfoni Orkestrası ve bahar festivali konserlerine ve üniversiteden bağımsız daha birçok sosyal etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır.