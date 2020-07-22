CHP kurultayı ne zaman gerçekleştirilecek? CHP Büyük Kurultayı’nın detayları belli oldu
Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen CHP Büyük Kurultayı’nın yeni tarihi geçtiğimiz ay belli olmuştu. CHP Kurultayı'nda delegeler dışında sadece kurultay alanındaki görevliler ve basın mensupları yer alacak. Peki, CHP kurultayı ne zaman gerçekleştirilecek? İşte CHP Büyük Kurultayı’nın detayları...
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CHP'nin kurultay tarihi ve kurultayın gündemi belli oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla yapılan kurultay çağrısına göre, kurultay 25-26 Temmuz günleri saat 10.00'da Bilkent Odeon'da toplanacak.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak kurultayda, ilk olarak Kurultay Başkanlık Kurulu seçilecek. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından kurultay komisyonları oluşturulacak. Çalışma ve Hesap raporları ile Kurultay Sonuç Bildirgesi, okunup görüşüldükten sonra oylanacak.
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Daha sonra Genel Başkanlık seçimine geçilecek. Genel Başkan'ın belirlenmesinin ardından delegeler, Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek üzere sandığa gidecek.
Odeon, Bilkent Üniversitesi'nde gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan gösteri merkezi.
1992 yılında mimar Erkut Şahinbaş ve Alpay Güleyen tarafından tasarlanan yapı ve 1993 yılında Mimarlar Odası Ulusal Mimarlık Ödülleri Jürisi'nce proje dalında başarı ödülü kazanmıştır. 1999 yılında inşaatı tamamlanarak kullanılmaya başlanmıştır.
Bilkent Üniversitesi kampüsünün akademisyen lojmanlarının bulunduğu bölgeye inşa edilen yapının doğal etkenlerden korunması için üzeri kapatılırken kenarları açık bırakılarak izleyicilerin arka planda doğa görünümüyle başbaşa kalması ve yapının tam bir amfitiyatroya dönüşmesi sağlanmıştır.
4000 seyirci kapasiteli ODEON'un 1100 kapasiteli otoparkı mevcuttur. ODEON üniversitenin diploma törenlerine, Bilkent Senfoni Orkestrası ve bahar festivali konserlerine ve üniversiteden bağımsız daha birçok sosyal etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır.