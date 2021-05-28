Paylaşımı olay oldu: Yine abartmışsın!  

Hatta bazı ünlüler bu durumu abartıp kimi zaman eleştiri, kimi zaman da alay konusu bile olabiliyor. Bunun son örneklerinden birini de İngiliz TV yıldızı Chloe Ferry gözler önüne serdi. Şu sıralarda tatil için Portekiz'de bulunan Ferry'nin son paylaşımı ise takipçileri tarafından, photoshop kullandığı gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.