Paylaşımı olay oldu: Yine abartmışsın!  

Rötuşlu Instagram paylaşımları nedeniyle bir kez daha gündemin ilk sırasına oturdu.
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KUSURSUZ GÖRÜNMEK İÇİN
Artık gündelik hayatın bir parçası haline gelen sosyal paylaşım sitesi Instagram, bazıları için bir anlamda "kusursuz görüntünün" simgesi haline geldi. Paylaşımlarını eksiksiz ve kusursuz hale getirmek isteyen herkes, uygulamanın sunduğu filtrelerin yanı sıra farklı uygulamalar da kullanarak kendilerini istedikleri gibi göstermeyi amaçlıyor. Üstelik buna ünlüler de dahil.
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Hatta bazı ünlüler bu durumu abartıp kimi zaman eleştiri, kimi zaman da alay konusu bile olabiliyor. Bunun son örneklerinden birini de İngiliz TV yıldızı Chloe Ferry gözler önüne serdi. Şu sıralarda tatil için Portekiz'de bulunan Ferry'nin son paylaşımı ise takipçileri tarafından, photoshop kullandığı gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.
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Ferry'nin dikkatli takipçileri, yıldızın bir paylaşımında yer döşemesinin deforme olmuş görüntüsünden yola çıkarak onun bu pozuna rötuş yaptığını, kendisini olduğundan daha farklı gösterdiğini ileri sürdü. Bu da Ferry'nin bu paylaşımına çok sayıda eleştiri gelmesine neden oldu.
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Chloe Ferry'nin bir takipçisi, zemin çizgisindeki bu deformasyonu ön plana çıkararak "Ben de yer döşememin böylesine kıvrımlı olmasını isterdim" diye yazdı. Bir diğeri "Sen bilmiyor musun, böyle kıvrımlı yer döşemeleri yaptılar" yanıtını verdi. Bir başka takipçisi de Ferry'nin fotoğrafı rötuşladığını ileri sürdü.
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Chloe Ferry'nin bir takipçisi bunun hayatında gördüğü en kötü photoshop olduğunu ileri sürdü. Yıldızın bir başka takipçisi de Ferry'nin gerçek hayatta, Instagram paylaşımlarındaki gibi görünmediğini ileri sürdü.
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Chloe Ferry, Instagram paylaşımlarını rötuşlamakla ilk kez suçlanmıyor. Daha önce de acemice rötuşladığı fotoğrafları nedeniyle çok konuşulmuştu yıldız. Yine bir tatilde arkadaşlarıyla çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmış ve orada en dikkatsiz gözün bile rahatça fark edebileceği rötuş nedeniyle espri konusu olmuştu.
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Chloe Ferry'nin merdivenlerin önündeki bir paylaşımında kalçasının görümümü uzun süre konuşulmuştu. O paylaşıma bir takipçisi "Uzaylılara benziyor" yorumunu yaparken, bir diğeri "kötü photoshop" diye yazmıştı.
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Ferry'nin bu elbisesiyle ve kötü bir photoshop yapılmış haliyle yaptığı paylaşımı savunan takipçileri de olmuştu. Onlardan biri de "Bu kötü yorumlara inanamıyorum. Kendi fotoğrafına istediği gibi photoshop yapabilir" diye Ferry'yi savunmuştu.
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Chloe Ferry'nin bu tür paylaşımları takipçilerini de ikiye bölüyor. Bazıları fotoğraflarına "Sen aslında normalde de güzelsin. Bu tür rötuşlar yapmaya ihtiyacın yok" yorumlarıyla yıldızı, bu alışkanlıktan vazgeçirmeye çalıştı.