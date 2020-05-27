Dünya üzerinden dinozorların silinmesine ve yeni bir dünya başlangıcının oluşmasına neden olan Chicxulub krateri milyonlarca yıl sonra konuşulmaya devam ediliyor. Dinozor neslinin tükenmesi ve Chicxulub kraterinin oluşumu ile sonuçlanan meteor çarpma olayı, araştırmacılar tarafından yeniden ele alınmaya devam ediliyor. Peki, Chicxulub krateri nedir ve nerededir? İşte, o bilgiler
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ScienceDaily'nin haberine göre, İngiltere'de Imperial College London'da görevli bilim insanları, Chicxulub Krateri'nin oluşmasına neden olan çarpmanın, jeofizik veriyle birleştirilen 3 boyutlu simülasyon modellerini geliştirdi.Çarpma anından Chicxulub Krateri'nin oluşmasına kadar tüm olayın yeniden canlandırıldığı simülasyonlarda, asteroitin, atmosferde iklim değişikliğine yol açan gazların miktarını azamiye çıkartacak biçimde Dünya'ya 60 derece açıyla çarptığını ortaya koydu.
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Bu açıyla çarpmanın, milyarlarca ton sülfürün serbest kalarak Güneş'i kapatmasına, atmosferin 66 milyon yıl önce dinozorların ve Dünya üzerindeki yaşamın yüzde 75'inin yok olmasına yol açan biçimde soğumasına neden olabileceği belirtildi.
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Araştırma ekibinin lideri Profesör Gareth Collins, "Dinozorlar için en kötü senaryo tam tamına gerçekleşmiş. Asteroit çarpması, atmosfere inanılmaz miktarda iklim değişiklikliğine neden olan gazları salmış, dinozorların yok olmasıyla sonuçlanan olaylar zincirini başlatmış. Bu muhtemelen en ölümcül açılardan biriyle çarpması gerçeğiyle daha da kötüleşmiş." değerlendirmesini yaptı.
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Çalışmanın ayrıntıları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.