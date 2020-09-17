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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 17 Eylül 2020 - 13:02 | 

Charlize Theron komşu olmak isteyene evini satıyor

Ünlü oyuncu Charlize Theron, California'nın gözde bölgelerinden birinde bulunan bungalov tarzındaki mülkünü satışa çıkardı.

Backgrid UK

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1BAHÇE İÇİNDE
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BAHÇE İÇİNDE

Oscar ödüllü oyuncunun bu ev için istediği fiyat ise yaklaşık 1.9 milyon dolar. Bu ev, Theron'un şu anda iki çocuğuyla birlikte yaşadığı malikanesinden de fazla uzak değil. Yani bu bungalovu satın alacak kişi bir anlamda Theron'a da komşu olacak.

2EVİNİ SATIŞA ÇIKARDI
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EVİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Theron'un satışa çıkardığı bu tek katlı evin bütün odalarından geniş bahçe görünüyor. Salon ise doğrudan yüzme havuzuna açılıyor. Güzel oyuncunun satışa çıkardığı evin dört tane yatak odası bulunuyor. Ana yatak odasının ise kendine ait geniş bir banyosu bulunuyor.

3BİR DE GARAJ BULUNUYOR
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BİR DE GARAJ BULUNUYOR

Theron'un yeni sahibini bekleyen evinin hemen yan tarafından iki tane otomobile uygun bir de garaj bulunuyor. Ev, 1920 yılında İspanyol tarzında inşa edildi. Aradan geçen yıllar içinde de defalarca renovasyondan geçirilip modernleştirildi.

4GÜNEY AFRİKALI
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GÜNEY AFRİKALI

Charlize Theron, Hollywood'un en ilginç hayat öyküsüne sahip yıldızlarından biri. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Benoni şehrinde doğan Theron'un annesi Gerda Alman, babası Charles Theron ise Fransız asıllıydı.

5AİLE TRAJEDİSİ
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AİLE TRAJEDİSİ

Annesi ve babası bir yol yapım şirketi işletiyordu. Theron 15 yaşında iken annesi bir tartışma sırasında babasını vurdu ve Theron'un babası hayatını kaybetti. Annesi kendini savunduğu gerekçesiyle ceza almadı.

6BALERİN OLARAK BAŞLADI
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BALERİN OLARAK BAŞLADI

Ailesinin tek çocuğu olan Charlize Theron, 6 yaşında bale dersleri almaya 16 yaşında modellik yapmaya başladı. Ancak bir süre sonra dizini incitti ve profesyonel olamadan balerinliğe noktayı koydu.

7OYUNCU OLMAYI KAFASINA KOYMUŞTU
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OYUNCU OLMAYI KAFASINA KOYMUŞTU

Theron bir bankadaki görevliyle ateşli bir tartışma yaşarken oyuncu menajeri John Crosby tarafından keşfedilmiştir. Theron kartvizini aldığı Crosby'i arayarak oyunculuk için ilk adımını atmıştı. 

8UZUN BİRLİKTELİK AYRILIKLA SONUÇLANDI
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UZUN BİRLİKTELİK AYRILIKLA SONUÇLANDI

2001 yılında İrlandalı aktör Stuart Townsend birlikteliğe başlayan Theron, 2011 yılında ilişkisini bitirdi.

9İKİ TANE EVLATLIK ÇOCUĞU VAR
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İKİ TANE EVLATLIK ÇOCUĞU VAR

Bu ayrılıktan kısa bir süre sonra aynı yıl Jackson Theron'u, 2015 yılında August'u evlat edindi.

10ABD VATANDAŞI OLDU
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ABD VATANDAŞI OLDU

Kariyerini ABD'de oluşturan Theron, 2007'de Güney Afrika vatandaşlığını koruyarak Amerikan vatandaşı oldu.

11OSCAR KAZANDI
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OSCAR KAZANDI

Theron, 2004 yılında The Monster (Cani) adlı filmdeki performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülüne değer görüldü.

12SEAN PENN İLE İLİŞKİ VE AYRILIK
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SEAN PENN İLE İLİŞKİ VE AYRILIK

Theron, en çok konuşulan romantik ilişkisini Sean Penn ile yaşadı. Özellikle de hayranları onların evlenmesini beklerken çift yollarını ayırdı.

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