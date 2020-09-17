Charlize Theron komşu olmak isteyene evini satıyor

BAHÇE İÇİNDE Oscar ödüllü oyuncunun bu ev için istediği fiyat ise yaklaşık 1.9 milyon dolar. Bu ev, Theron'un şu anda iki çocuğuyla birlikte yaşadığı malikanesinden de fazla uzak değil. Yani bu bungalovu satın alacak kişi bir anlamda Theron'a da komşu olacak.