Charlize Theron komşu olmak isteyene evini satıyor
Ünlü oyuncu Charlize Theron, California'nın gözde bölgelerinden birinde bulunan bungalov tarzındaki mülkünü satışa çıkardı.
Backgrid UK
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BAHÇE İÇİNDE
Oscar ödüllü oyuncunun bu ev için istediği fiyat ise yaklaşık 1.9 milyon dolar. Bu ev, Theron'un şu anda iki çocuğuyla birlikte yaşadığı malikanesinden de fazla uzak değil. Yani bu bungalovu satın alacak kişi bir anlamda Theron'a da komşu olacak.
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EVİNİ SATIŞA ÇIKARDI
Theron'un satışa çıkardığı bu tek katlı evin bütün odalarından geniş bahçe görünüyor. Salon ise doğrudan yüzme havuzuna açılıyor. Güzel oyuncunun satışa çıkardığı evin dört tane yatak odası bulunuyor. Ana yatak odasının ise kendine ait geniş bir banyosu bulunuyor.
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BİR DE GARAJ BULUNUYOR
Theron'un yeni sahibini bekleyen evinin hemen yan tarafından iki tane otomobile uygun bir de garaj bulunuyor. Ev, 1920 yılında İspanyol tarzında inşa edildi. Aradan geçen yıllar içinde de defalarca renovasyondan geçirilip modernleştirildi.
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GÜNEY AFRİKALI
Charlize Theron, Hollywood'un en ilginç hayat öyküsüne sahip yıldızlarından biri. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Benoni şehrinde doğan Theron'un annesi Gerda Alman, babası Charles Theron ise Fransız asıllıydı.
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AİLE TRAJEDİSİ
Annesi ve babası bir yol yapım şirketi işletiyordu. Theron 15 yaşında iken annesi bir tartışma sırasında babasını vurdu ve Theron'un babası hayatını kaybetti. Annesi kendini savunduğu gerekçesiyle ceza almadı.
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BALERİN OLARAK BAŞLADI
Ailesinin tek çocuğu olan Charlize Theron, 6 yaşında bale dersleri almaya 16 yaşında modellik yapmaya başladı. Ancak bir süre sonra dizini incitti ve profesyonel olamadan balerinliğe noktayı koydu.
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OYUNCU OLMAYI KAFASINA KOYMUŞTU
Theron bir bankadaki görevliyle ateşli bir tartışma yaşarken oyuncu menajeri John Crosby tarafından keşfedilmiştir. Theron kartvizini aldığı Crosby'i arayarak oyunculuk için ilk adımını atmıştı.
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UZUN BİRLİKTELİK AYRILIKLA SONUÇLANDI
2001 yılında İrlandalı aktör Stuart Townsend birlikteliğe başlayan Theron, 2011 yılında ilişkisini bitirdi.
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İKİ TANE EVLATLIK ÇOCUĞU VAR
Bu ayrılıktan kısa bir süre sonra aynı yıl Jackson Theron'u, 2015 yılında August'u evlat edindi.
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ABD VATANDAŞI OLDU
Kariyerini ABD'de oluşturan Theron, 2007'de Güney Afrika vatandaşlığını koruyarak Amerikan vatandaşı oldu.
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OSCAR KAZANDI
Theron, 2004 yılında The Monster (Cani) adlı filmdeki performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülüne değer görüldü.
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SEAN PENN İLE İLİŞKİ VE AYRILIK
Theron, en çok konuşulan romantik ilişkisini Sean Penn ile yaşadı. Özellikle de hayranları onların evlenmesini beklerken çift yollarını ayırdı.