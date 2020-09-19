Charlize Theron: Beş yıldır sevgilim yok

Hollywood sinemasının ünlü yıldızı Charlize Theron özel yaşamına dair çarpıcı açıklamalar yaptı.
Mega News Agency
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ÖZEL HAYATA DAİR AÇIKLAMALAR
Son olarak Sean Penn ile nişanlanıp ayrılan 45 yaşındaki Theron beş yıldır hayatında kimsenin olmadığını anlatı.
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BEŞ YILDIR SEVGİLİM YOK
The Drew Barrymore Show’a katılan ünlü Hollywood yıldızı Charlize Theron, "5 yıldan fazla bir süredir kimseyle çıkmadım. Arkadaşlarım, “Bir randevuya gitmelisin, bu adamla tanışmalısın’ demesine açığım" diye konuştu.
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ÇOCUKLARINI BÜYÜTÜYOR
Old Guard filmiyle yeniden sevenleriyle buluşan Theron, çocukları 8 yaşındaki Jackson ve 5 yaşındaki August’ı büyütürken yalnız yaşamaktan mutlu olduğunu söyledi.
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ARKADAŞLARIM BİRİYLE TANIŞTIRABİLİR
Charlie’nin Melekleri (Charlie’s Angels) filmiyle büyük bir ün kazanan Drew Barrymore’un programında Theron şöyle konuştu: "5 yıldan fazla bir süredir kimseyle çıkmadım. Arkadaşlarım, “Bir randevuya gitmelisin, bu adamla tanışmalısın’ demesine açığım.
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OSCAR ÖDÜLLÜ OYUNCU
The Monster (Cani) filmindeki performansıyla Oscar ödülü kazanan "Hayatıma dair dürüstçe yalnız hissetmediğimi söyleyebilirim. Çocuk sahibi olduğunuzda bu bir başka şeyin yerini alan bir şey ya da başka bir şeye daha az ilgi duymanıza neden olan bir şey değil. Önceliklerin yüksek talep gerektirdiği bir yerde olduğunu düşünüyorum, ebeveyn olmak çok fazla işi beraberinde getiriyor. Günün sonunda yatağa gittiğimde, 'Aman Tanrım bugünün farklı olmasını istemezdim' diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
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İKİ EVLATLIK ÇOCUĞU VAR
Charlize Theron hiç biyolojik olarak anne olmadı. Fakat iki tane evlatlık çocuğu bulunuyor. Theron önce şu anda 8 yaşında olan Jackson Theron'ı evlat edindi.
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VAKTİNİ ÇOCUKLARINA AYIRIYOR
Ardından da şu anda 4 yaşında olan August Theron'u evlatlık olarak aldı.
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UZUN NİŞANLILIK
Theron, Stuart Townsend ile 2001 ile 2011 yılları arasında nişanlıydı. Çift uzun ilişkinin ardından yollarını ayırdı.
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BU İLİŞKİ DE YÜRÜMEDİ
Bir süre Sean Penn ile birliktelik yaşadı Theron. Herkes onlardan bir evlilik haberi beklerken 2015'te yollarını ayırdılar.