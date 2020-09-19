Charlize Theron: Beş yıldır sevgilim yok

OSCAR ÖDÜLLÜ OYUNCU The Monster (Cani) filmindeki performansıyla Oscar ödülü kazanan "Hayatıma dair dürüstçe yalnız hissetmediğimi söyleyebilirim. Çocuk sahibi olduğunuzda bu bir başka şeyin yerini alan bir şey ya da başka bir şeye daha az ilgi duymanıza neden olan bir şey değil. Önceliklerin yüksek talep gerektirdiği bir yerde olduğunu düşünüyorum, ebeveyn olmak çok fazla işi beraberinde getiriyor. Günün sonunda yatağa gittiğimde, 'Aman Tanrım bugünün farklı olmasını istemezdim' diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.