Charlie Hebdo saldırısı nedir? İşte Charlie Hebdo saldırısının tarihi

Charlie Hebdo’nun Tarihi Charlie Hebdo (Fransızca "Haftalık Charlie") haftalık yayın yapan, içerisinde çeşitli karikatürler, röportajlar, polemikler ve şakalar yer alan bir gazetedir. İlk sayısı 1969 yılında yayımlanmıştır ve 1981 yılında sonlanmıştır. Ancak 1992 yılında yeniden yayımlanmaya başlamıştır.