Charlie Hebdo saldırısı nedir? İşte Charlie Hebdo saldırısının tarihi
Fransa'nın başkenti Paris'te Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisine ve Yahudi marketine düzenlenen, 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin dava sürüyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Charlie Hebdo saldırısının davası 2 Eylül’e ertelenmişti. Peki, Charlie Hebdo saldırısı nedir? İşte Charlie Hebdo saldırısının tarihi
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7 Ocak' 2015’te silahlı kişiler Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki binasını basmış ve 12 kişiyi öldürmüştü. Fransa'nın başkentinde, bir Yahudi marketine düzenlenen saldırıda da 5 kişi hayatını kaybetmişti.
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Saldırganlar Said ve Şerif Kouachi kardeşler ile Amedy Coulibaly, saldırılar sırasında polisin operasyonuyla öldürülürken, saldırıları terör örgütü El-Kaide üstlenmişti.Dergide, Ocak 2015'te saldırılardan önce ve sonra Hz. Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürler yayımlanmıştı.
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Charlie Hebdo’nun Tarihi
Charlie Hebdo (Fransızca "Haftalık Charlie") haftalık yayın yapan, içerisinde çeşitli karikatürler, röportajlar, polemikler ve şakalar yer alan bir gazetedir. İlk sayısı 1969 yılında yayımlanmıştır ve 1981 yılında sonlanmıştır. Ancak 1992 yılında yeniden yayımlanmaya başlamıştır.