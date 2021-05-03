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Haber Giriş: 03 Mayıs 2021 - 10:49 | 

Challenge ne demek? Challenge (meydan okuma) akımı hakkında bilgiler

Sosyal medyada Challenge (meydan okuma) akımı devam ediyor. Son olarak Yıldız Tilbe, ‘tam kapanma’ sürecinde sanatçılar arasında başlayan "Hepimiz İçin Ses Ver Türkiye" akımına destek vermiş, Tarkan’ı bu challenge akımına davet etmişti. Tarkan, Yıldız’ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge’ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım ifadelerini kullandı. Peki, Challenge ne demek? Challenge (meydan okuma) akımı hakkında bilgiler

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Sosyal medyayı kasıp kavuran ‘challenge’ (meydan okuma) akımlarına her gün bir yenisi ekleniyor. Challenge İngilizce'de düelloya davet etmek, meydan okumak, boy ölçüşmek, davet etmek (düello); kafa tutmak (Argo); hiçe saymak; tartışmak (doğruluğunu); reddetmek (hakim veya jüriyi), itiraz etmek; havlamaya başlamak

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Challenge akımında ünlüler veya kullanıcılar, belirlenen meydan okuma etiketini paylaşarak yakın arkadaşlarına topu atıyor.

3Challenge ile hırsızlara da meydan okumayın

'Challenge' ile hırsızlara da meydan okumayın

Sosyal medyada, "meydan okuma" olarak bilinen "challenge" fotoğraf ve videolarıyla iş yerleri ve evlerin konumunun deşifre edilmesi, kullanıcıları dijital takibe alan hırsızların işlerini kolaylaştırıyor.

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Koronavirüs salgını nedeniyle evde ve iş yerlerinde vakit geçirme sürelerinin artmasıyla sosyal medya kullanımının yükseldiğini belirten uzmanlar, paylaşılan özel bilgilerle kazanç sağlamak isteyen kötü niyetli kişilere dikkat edilmesi uyarısı yaptı.

Dijital Marka Stratejisti ve Yazılımcı Kalust Şalcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle vatandaşların evlerinde vakit geçirdiklerini, bu nedenle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda "patlama" yaşandığını anlattı.

İnsanların mecburi haller dışında sokağa çıkmamaları ve evden çalışmaya başlamasının sosyal medya platformlarında kanalı olmayan ya da mecraları aktif kullanmayanlarda "Gelecekte evde yaşamak zorunda kalırsam ben de bu mecralarda mutlaka olmalıyım" kaygısı yaşattığını ifade eden Şalcıoğlu, internet ve teknolojinin bilinçli kullanılması gerektiğini anımsattı.

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