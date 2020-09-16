Cezeri uçan araba özellikleri nelerdir?

Selçuk Bayraktar: “Hayalden gerçeğe…”

Uçuş testi sonrası bir açıklama yapan BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar şöyle konuştu: “Yaklaşık 1.5 yıl önce hayal ederek ve bir çizimle başladığımız CEZERİ Uçan Araba, ilk uçuşunu yaparak gerçeğe dönüştü. Önümüzdeki süreçte daha gelişmiş prototiplerini yapacağız. İnsanlı uçuşlar gerçekleştireceğiz. Ancak CEZERİ Uçan Araba’nın yollara inmesi tahminen bir 10-15 yılı bulacak. Muhtemelen 3-4 yıla rekreasyonel olarak arazi araçları ATV’ler gibi kırsal alanda kullanıma şahit olabiliriz. Akıllı otomobillerden sonra otomotiv teknolojisindeki devrim uçan arabalar olacak. Bu açıdan baktığımızda bugünün değil yarının yarışlarına hazırlanıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi seferberliği ile gençlerimize her alanda özgüven ve motivasyon kazandırmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor.”



İlk kez TEKNOFEST 2019’da tanıtıldı

CEZERİ Uçan Araba ilk defa 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde geniş kitlelere tanıtıldı. 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle dünya rekoru kıran TEKNOFEST 2019’un en öne çıkan unsurlarından biri olan CEZERİ Uçan Araba, dünyanın birçok farklı ülkesinde haber olarak dikkat çekti.