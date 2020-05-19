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Gündem
Haber Giriş: 19 Mayıs 2020 - 14:10,

Cezaevlerinde görüşler ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında bayramda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirterek, cezaevlerindeki görüş kısıtlamasının biteceği tarih hakkında da bilgi verdi. Peki, cezaevlerinde görüşler ne zaman başlayacak?

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Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında uzatmıştı. Konuya ilişkin son açıklama Cumhurbaşkanı'ndan geldi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

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Erdoğan'ın açıklaması şöyle;"Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri, belirli sınırlandırmalar ve tedbirler eşliğinde haziran ayı itibarıyla yeniden başlatıyoruz. Aynı şekilde açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır."

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Konuya dair tarih bilgisi Adalet Bakanlığı'ndan geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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