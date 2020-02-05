Cezaevinden Avrupa'ya 20 milyon adetlik salyangoz ihracatı

“Sosyal sorumluluk projesi adı altında hem hükümlülerimizin hayatına dokunmak hem onlara maddi katkı sağlamak için bu projeyi başlattık. Burada mahkumlar gıda jelatiniyle salyangoz kabuklarının yamasını yapıyorlar. Türkiye'nin her bölgesinden toplanan kara salyangozları fabrikamızda belli aşamalardan geçtikten sonra cezaevindeki atölyeye getiriliyor. Burada çalışan mahkumlar tarafından gıda jelatini ile salyangoz kabuklarının tamiri gerçekleştiriliyor. Gıda jelatiniyle yaması yapılan salyangoz kabuklarımız fabrikada son kontrolü yapıldıktan sonra içine tekrar et koyulup Avrupa'ya ihraç ediliyor. Oradan da tüketiciye ulaşıyor. Bu salyangozlar öncelikle Fransa ve İtalya tarafından tercih ediliyor. Bu ülkelerin yanı sıra Avrupa'da birçok şehrin tercihi oluyor. Bu atölyemizde günde 25 ile 30 kişi çalışıyor. Bu kişiler haftanın 5 günü normal mesailerini yapıyorlar. Haftada 2 gün de tatilleri var. Burası onlara hem maddi hem de dışarıya adaptasyon açısından bir rehabilitasyon sağlıyor. Türkiye'de ticari değeri olmayan bu ürün yurt dışında büyük katma değere sahip. Avrupa'da lüks restoranların gözdesi.”