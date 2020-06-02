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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Haziran 2020 - 09:39,

Cezaevi yolu göründü

Dünyanın 30 yaş altı en zengin kadını unvanını taşıyan Kylie Jenner için tehlike çanları çalıyor... Hatta 22 yaşındaki Jenner'a cezaevi yolu bile görünebilir.

Splash News

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1KENDİ KURUP GELİŞTİRDİ
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KENDİ KURUP GELİŞTİRDİ

Kardashian- Jenner kardeşlerin en küçüğü olan Kylie Jenner, kurucusu olduğu ve adını taşıyan kozmetik şirketi sayesinde kendi servetini kendisi elde eden en genç milyarder unvanını taşıyordu. Forbes dergisi hem geçen yıl hem de bu yıl Kylie Jenner'ı servetini kendi yapan en genç milyarder ilan etmişti.

2AKIL HOCASI ANNESİ
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AKIL HOCASI ANNESİ

Fakat, geçen hafta ortaya atılan iddialara göre Kylie Jenner ve finansal konularda akıl hocası olduğu söylenen annesi Kris Jenner, genç kadının gelirleri üstünde oynama yapıp kazancını olduğunun üzerinde göstermekle suçlandı.

3BELGELER ÜZERİNDE OYNANDI İDDİASI
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BELGELER ÜZERİNDE OYNANDI İDDİASI

Kurucusu olduğu Kylie Cosmetisc firmasının vergi beyanları üzerinde oynama yaptığı ileri sürülen Kylie Jenner'ın unvanı da elinden alındı. Mali uzmanlara göre eğer bu iddialar doğru çıkarsa Kylie Jenner hapis cezası istemiyle bile yargılanabilir.

4UNVANI ELİNDEN ALINDI
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UNVANI ELİNDEN ALINDI

Jenner'a iki yıl üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder unvanı veren Fobes dergisinin internet sitesinde geçen hafta yayınlanan yazıda Jenner'ın kazancıyla ilgili resmi belgeler üzerinde oynama yaptığı bu yüzden de unvanının elinden alındığı yazıldı.

5İDDİALARI BÖYLE YALANLADI
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İDDİALARI BÖYLE YALANLADI

Kylie Jenner ise bütün bu iddialara ""Saygın olduğunu düşündüğüm sitede bir dizi yanlış ifade ve kanıtlanmamış varsayımlar yer alıyor. Benim güzel bir kızım, başarılı bir işim var ve bunu gayet iyi yapıyorum. Size şu anda ne kadar param olduğunu tespit etmekten çok daha önemli olan 100 farklı şey sıralayabilirim" diyerek yanıtçvermişti.

6DUDAK UÇUKLATAN HARCAMALAR
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DUDAK UÇUKLATAN HARCAMALAR

Bu arada "yalancı milyarder" olduğu ileri sürülen Kylie Jenner'ın karantinadan önce dudak uçuklatan harcamalar yaptığı ortaya çıktı.

7ÖZEL JET
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ÖZEL JET

Jenner'ın, yeni satın aldığı lüks malikane ve içini de kişisel zevkine göre yeniden tasarlattırdığı özel jet alıp tüm bunlar izin 130 milyon dolar harcadığı ileri sürüldü. 

8BİR ÇOCUK ANNESİ
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BİR ÇOCUK ANNESİ

Tüm hayatlarını kameralar karşısında yaşayan Kardashian Jenner kardeşlerin en küçüğü olan Kylie, müzislen Travis Scott ile ilişkisinden Stormi adında bir kız çocuk sahibi.

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