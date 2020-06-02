Cezaevi yolu göründü

Dünyanın 30 yaş altı en zengin kadını unvanını taşıyan Kylie Jenner için tehlike çanları çalıyor... Hatta 22 yaşındaki Jenner'a cezaevi yolu bile görünebilir.
Splash News
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KENDİ KURUP GELİŞTİRDİ
Kardashian- Jenner kardeşlerin en küçüğü olan Kylie Jenner, kurucusu olduğu ve adını taşıyan kozmetik şirketi sayesinde kendi servetini kendisi elde eden en genç milyarder unvanını taşıyordu. Forbes dergisi hem geçen yıl hem de bu yıl Kylie Jenner'ı servetini kendi yapan en genç milyarder ilan etmişti.
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AKIL HOCASI ANNESİ
Fakat, geçen hafta ortaya atılan iddialara göre Kylie Jenner ve finansal konularda akıl hocası olduğu söylenen annesi Kris Jenner, genç kadının gelirleri üstünde oynama yapıp kazancını olduğunun üzerinde göstermekle suçlandı.
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BELGELER ÜZERİNDE OYNANDI İDDİASI
Kurucusu olduğu Kylie Cosmetisc firmasının vergi beyanları üzerinde oynama yaptığı ileri sürülen Kylie Jenner'ın unvanı da elinden alındı. Mali uzmanlara göre eğer bu iddialar doğru çıkarsa Kylie Jenner hapis cezası istemiyle bile yargılanabilir.
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UNVANI ELİNDEN ALINDI
Jenner'a iki yıl üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder unvanı veren Fobes dergisinin internet sitesinde geçen hafta yayınlanan yazıda Jenner'ın kazancıyla ilgili resmi belgeler üzerinde oynama yaptığı bu yüzden de unvanının elinden alındığı yazıldı.
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İDDİALARI BÖYLE YALANLADI
Kylie Jenner ise bütün bu iddialara ""Saygın olduğunu düşündüğüm sitede bir dizi yanlış ifade ve kanıtlanmamış varsayımlar yer alıyor. Benim güzel bir kızım, başarılı bir işim var ve bunu gayet iyi yapıyorum. Size şu anda ne kadar param olduğunu tespit etmekten çok daha önemli olan 100 farklı şey sıralayabilirim" diyerek yanıtçvermişti.
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DUDAK UÇUKLATAN HARCAMALAR
Bu arada "yalancı milyarder" olduğu ileri sürülen Kylie Jenner'ın karantinadan önce dudak uçuklatan harcamalar yaptığı ortaya çıktı.
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ÖZEL JET
Jenner'ın, yeni satın aldığı lüks malikane ve içini de kişisel zevkine göre yeniden tasarlattırdığı özel jet alıp tüm bunlar izin 130 milyon dolar harcadığı ileri sürüldü.
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BİR ÇOCUK ANNESİ
Tüm hayatlarını kameralar karşısında yaşayan Kardashian Jenner kardeşlerin en küçüğü olan Kylie, müzislen Travis Scott ile ilişkisinden Stormi adında bir kız çocuk sahibi.