Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Adalet Bakanlığı tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlandırılan cezaevi görüşleri yeniden başlıyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile yapılan görüşmeler çerçevesinde cezaevi görüşleri için alınan kararda, 1 Haziran tarihi itibariyle kapalı görüşlerin gerçekleştirileceği bilgisi aktarıldı. Cezaevi görüşleri gerçekleştirmek isteyen mahkum yakınları için ilave bir görüş hakkı da tanınacak. İşte, Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan cezaevi görüşleri hakkında detaylı bilgiler
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Cezaevlerinde yakını olan pek çok kişiyi yakından ilgilendiren cezaevi görüşleri hakkında Adalet Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile yapılan görüşmeler çerçevesinde 1 Haziran’dan itibaren kapalı görüşler yapılmaya başlanacaktır." sözleri ile mahkum yakınlarına müjdeli haberi verdi.
CEZAEVİ GÖRÜŞLERİ İÇİN ÖNEMLİ DETAYLAR
Cezaevi görüşleri hakkında önemli bilgiler de paylaşan Bakan Gül, "Bu çerçevede görüş hakkını kullanamayan hükümlü ve tutuklular ilave bir görüş hakkına sahip olacaklardır. Ceza infaz kurumlarına ilişkin almış olduğumuz tüm tedbirleri titiz bir şekilde uygulamaya ve tedbirleri sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm bu tedbirler cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin personelimizin sağlığı içindir. Bu tedbirleri almaya onların sağlığı için emniyeti için almaya devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.
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GÖRÜNTÜLÜ CEZAEVİ GÖRÜŞÜ MÜ GELİYOR?
"Ceza infaz kurumlarında görüntülü, dijital bir takım imkânların kullanılması temel çalışma alanımız arasındadır. " sözlerini sarf eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gelecek dönemde uygulanacak olan gelişmeler hakkında sinyal verdi.
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Ceza infaz kurumlarında ve adliyelerde uygulanacak kılavuzları hazırladıklarını ve Sağlık Bakanlığı’nın da uygun bulduğu kılavuzların bugün itibarıyla adliye teşkilatlarına gönderildiğini kaydeden Bakan Gül, bunlara uygun olarak çalışmaların yapılacağını bildirdi.