Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Cezaevlerinde yakını olan pek çok kişiyi yakından ilgilendiren cezaevi görüşleri hakkında Adalet Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile yapılan görüşmeler çerçevesinde 1 Haziran’dan itibaren kapalı görüşler yapılmaya başlanacaktır." sözleri ile mahkum yakınlarına müjdeli haberi verdi.



CEZAEVİ GÖRÜŞLERİ İÇİN ÖNEMLİ DETAYLAR



Cezaevi görüşleri hakkında önemli bilgiler de paylaşan Bakan Gül, "Bu çerçevede görüş hakkını kullanamayan hükümlü ve tutuklular ilave bir görüş hakkına sahip olacaklardır. Ceza infaz kurumlarına ilişkin almış olduğumuz tüm tedbirleri titiz bir şekilde uygulamaya ve tedbirleri sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm bu tedbirler cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin personelimizin sağlığı içindir. Bu tedbirleri almaya onların sağlığı için emniyeti için almaya devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.