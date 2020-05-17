Çeyrek ve gram altın ne kadardan satılıyor? Altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve anlık altın fiyatları takibi

Bugün Fed Başkanı Powell’dan gelecek açıklamalar bu açıdan önemli. Net bir söylemde bulunmasını beklemeyiz, ancak açıklamalarında belki haziran ayına yönelik küçük bir sinyalde gelebilir. Yakından izlenmesi gerekiyor.



Bu kadar konu karşısında, altın için teknikte 1700 dolar üzerinde seyirler izleniyor. Zaman zamanda bu seviyenin altına doğru gevşiyor. Belirttiğimiz gibi yön arayışında dolayısıyla 1700 dolar altında çok ısrarcı olamıyor. Şimdilik en yakın direnci 22 günlük ortalamasının geçtiği 1706 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu direncin üzerine yükselmesi durumunda kazançlarını daha da arttırması beklenebilir. Ancak yükselişin daha da güçlenmesi adına 1745 dolar seviyesini aşması daha sağlıklı olacaktır.



Dolayısıyla bu açıdan dikkatli olunmalı. Şimdiden yükseliş trendini söylemek zor olabilir. Bir süre daha altının olası bir durum olmadıkça 1690-1710 dolar aralığında seyretmesini bekleyebiliriz. Gram altında mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. İlave alımlar içinse geri çekilmelerin değerlendirilmesini uygun görüyorum.