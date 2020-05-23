Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları son durum grafik bilgileri

Ons gümüş ve ons altın için pozitif görünümün sürdüğünü ve düşüşlerin alım fırsatı vermeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Ons altında teknik olarak 1700 dolar, ons gümüşte ise 16 dolar üzerinde trendler korunacaktır.



Gram altın konuşurken dolar kuruna da değinmek gerekiyor. Swap beklentileriyle birlikte kur bir süredir baskı altında... İngiltere ve Japonya ile anlaşma beklenirken Katar ile anlaşma yapıldı, ancak bunun TL üzerinde etkisini görmedik. Swap anlaşmalarının kısa vadede etkili olacağını, orta-uzun vadeye bunun yansımayacağını düşünüyorum. Diğer yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirmeye devam ediyor. Bu aşamada 12 ay sonrası için beklenen enflasyon düşünüldüğünde TL’nin reel getirisine yönelik olumsuz beklentilerin sürdüğünü görmekteyiz. Dolar kurunda 6.75 TL’yi önemli destek olarak izliyorum.