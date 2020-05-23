Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları son durum grafik bilgileri
Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda da yatırımcısı tarafından ilgi görüyor. Bu haftanın ortasında düşüş trendine geçen altın fiyatları üzerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısı, BBDK'nın altın kararı, dolar kuru için SWAP gelişmeleri etkili oldu. Peki, altın fiyatları son durumda ne kadar oldu?
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Yatırımcıların güvenli limanı olan altın fiyatları için araştırmalar sokağa çıkma yasağının ilk günü olan arefe gününde de devam ediyori. Fed'in hisse senedi ve varlık fiyatlarının virüsün etkisiyle ciddi darbe alabileceğini kaydetmesi ve ekonomik toparlanma sürecinin gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceği uyarısının ardından en yüksek zirveyi gören altın fiyatları, son işlem gününe doğru düşüş eğilimindeydi. Türkiye piyasalarının bayram nedeniyle kapalı olacağı 4 gün boyunca altın fiyatlarında son işlem günü verileri görülecek. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları için uzmanların öngörüleri neler? İşte altın fiyatlarında son durum ve uzmanların altın piyasasın öngörüleri...
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Altın fiyatları bugün ne kadar?
Gram altının satış fiyatı 379 lira seviyesinde işlem görürken, 376 liradan geri alınıyor. Çeyrek altının satış fiyatı 615 lira seviyesinde işlem görürken, 627 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1.255 lira olurken, 1.230 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.557 liradan işlem görürken, 2.531 liradan geri alınıyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da 380 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 380,20 liradan, 2 bin 505 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 526 liradan, 346,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 350,50 liradan, 2 bin 447 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 467 liradan, bin 224 liradan alınan Yarım Ziynet bin 234 liradan ve 612 liradan alınan Çeyrek Ziynet 617 liradan satıldı.
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Altın ve gümüşte fırsat seviyeler
Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştrük, altın piyasasında son durumu değerlendirdi. İşte Baştrük'ün açıklamaları; "Gram altın ve gram gümüşte yaşanan geri çekilmelerin fırsat olarak değerlendirilebileceği bir dönem içerisindeyiz. Uzun süredir bahsettiğim gibi küresel faizlerin düşük olması (büyük merkez bankalarının 0 veya negatif faiz vermesi) ve ekonomik büyümeleri desteklemek için teşviklerin uygulanması temel anlamda ons gümüş ve ons altını pozitif etkiliyor. Ara ara düşüşler olsa da bunu ana trend içerisinde düzeltme hareketi olarak görmek gerekiyor. Örneğin, dün ons altın 1717 dolara kadar geriledi; bugün ise 1740 dolara yakın işlem görüyor.
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Ons gümüş ve ons altın için pozitif görünümün sürdüğünü ve düşüşlerin alım fırsatı vermeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Ons altında teknik olarak 1700 dolar, ons gümüşte ise 16 dolar üzerinde trendler korunacaktır.
Gram altın konuşurken dolar kuruna da değinmek gerekiyor. Swap beklentileriyle birlikte kur bir süredir baskı altında... İngiltere ve Japonya ile anlaşma beklenirken Katar ile anlaşma yapıldı, ancak bunun TL üzerinde etkisini görmedik. Swap anlaşmalarının kısa vadede etkili olacağını, orta-uzun vadeye bunun yansımayacağını düşünüyorum. Diğer yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirmeye devam ediyor. Bu aşamada 12 ay sonrası için beklenen enflasyon düşünüldüğünde TL’nin reel getirisine yönelik olumsuz beklentilerin sürdüğünü görmekteyiz. Dolar kurunda 6.75 TL’yi önemli destek olarak izliyorum.
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Gram altın özelinde 370 TL üzerinde kalındığı sürece, geri çekilmeler kademeli alım fırsat olarak değerlendirilebilir. 395-400 TL aralığı ise direnç olarak takip edilmelidir.