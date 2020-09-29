Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar oldu? 29 Eylül altın fiyatları ve piyasalarda son durum
Altın fiyatları, her zaman olduğu gibi bugün de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Yatırımcılar tarafından her daim 'güvenli liman' olarak adlandırılan altın; gram altın, çeyrek altın ve yarım altın gibi türlerinin fiyatları ve anlık son durum bilgisiyle, merak edilen yatırım araçları arasında yer alıyor. Öte yandan dün akşam piyasalarda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467 lira olmuştu. Yeni gününün başlaması ve piyasaların hareketlenmesi ile birlikte şimdi 29 Eylül Salı gününe ait güncel veriler sorgulanıyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Altının gram fiyatı ne kadar?
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'Çeyrek altın ne kadar oldu?' sorusu hem yatırımcılar hem de hediyelik olarak çeyrek altın edinmek isteyen kişilerce araştırılan soruların başında geliyor. Son zamanların en popüler yatırım aracı olan altının, bugün ne kadardan işlem gördüğü, piyasalarda son durumu ve anlık bilgisi ile uzman yorumları, altın fiyatları konusunda bilgi edinmek isteyen kişilerce araştırılıyor. İşte, 29 Eylül altın fiyatları ve piyasalarda son durum bilgisi ve en güncel altın fiyatları listesi...
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ALTIN FİYATLARI DÜNÜ NASIL KAPATTI?
İstanbul Kapalıçarşı’da 466,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 467 liradan, 3 bin 76 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 97 liradan, 426 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 430 liradan, 3 bin 6 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 26 liradan, bin 503 liradan alınan Yarım Ziynet bin 513 liradan ve 752 liradan alınan Çeyrek Ziynet 757 liradan satıldı.
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29 EYLÜL GÜNCEL FİYATLAR
Gram altın şu dakikalarda 471,91 TL alış 472,00 TL satış fiyatından işlem görüyor. İstanbul Kapalıçarşıda Çeyrek altın 750,79 TL alış 767,96 TL satış fiyatından işlem görüyor. Yarım altının alış fiyatı ise 1.496,88 TL. Tam altın da 3.096,99 TL civarında kendine alıcı buluyor.
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ANLIK FİYAT TAKİP EKRANI
Altın fiyatlarının anlık seyrini bu ekran üzerinden anlık ve doğru şekilde takip edebilirsiniz.
Altın açısından yatırımcıların küresel ekonomik risklere bakış açısı ve bunun dolar üzerindeki etkisi belirleyici oluyor. Haftanın geneli makroekonomik ve siyasi gündem açısından çok yoğun geçecek. Trump ve Biden salı akşam merakla beklenen ilk tartışmalarını yapacaklar. Kasım Başkanlık seçimleri öncesindeki son istihdam verisi cuma günü yayınlanacak ve yatırımcılar aynı zamanda Demokratlar’ın hazırladığı ve Trump yönetiminin kabul etmesinin zor olduğu 2.4 trilyon dolarlık mali teşvik paketini görüşmeye açacaklar. Mali paket, Temsilciler Meclisi’nden geçebilir ancak Senato aşamasında çoğunluk Cumhuriyetçiler’de… Trump’ın Yüksek Mahkeme adayının oylama ve atanma prosedürü de seçim öncesinde… Bunların hepsi seçim öncesinde rekabetin birer parçası ve piyasayı hareket anlamında canlı tutabilecektir.
Reel faiz oranlarındaki düşüklük, altının fiyatlaması anlamında geri planda kalmakla beraber Covid-19 ortamı nedeniyle ekonomik destek gerekliliği ve uygulanması gerekli para politikalarının doların zayıflamasına meydan verebilecek olması geniş vadede altına daha farklı bakmamıza neden oluyor.