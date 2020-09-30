Çeyrek, ons, gram altın fiyatlarında son durum: Altın fiyatları 30 Eylül'de ne kadar oldu? İşte gram altın ve çeyrek altın piyasasına uzman yorumları
Altın fiyatları ne kadar sorusu yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Ons bazındaki işlemlerin merkezi olan ABD'deki piyasalara bağlı olan altın fiyatları, dolar ve altın endeksine göre gram altın fiyatları gibi seçeneklerin alış-satış tutarlarını belirliyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,20 lira oldu. Peki, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, analistlerden gelen altın yorumları ve altın alış satış fiyatları hakkında detaylı bilgiler...
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1
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Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 3 üzerinde 472,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 474,2 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 1.875-1.888 bandında hareket ederken, şu dakikalarda dünkü 1.882 dolarla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor. İşte, 30 Eylül güncel çeyrek ve gram altın fiyatı...
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30 EYLÜL ALTIN FİYATLARI
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 472,2 liradan işlem görüyor. Piyasalarda çeyrek altının anlık satış fiyatı 774,60 TL olarak işlem görüyor.
Yatırımcıların gözdesi yarım altın da 1.545,80 TL seviyelerinde. Ons altın ise 1.890,55 dolar seviyelerinde bulunuyor.
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ALTIN FİYATLARI DÜNÜ NASIL KAPATTI?
İstanbul Kapalıçarşı’da 477 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 477,20 liradan, 3 bin 143 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 164 liradan, 435 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 439 liradan, 3 bin 72 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 92 liradan, bin 536 liradan alınan Yarım Ziynet bin 546 liradan ve 768 liradan alınan Çeyrek Ziynet 773 liradan satıldı.
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29 EYLÜL GÜNCEL FİYATLAR
Gram altın şu dakikalarda 470 TL alış 474 TL satış fiyatından işlem görüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da Çeyrek altın 768 TL alış 784 TL satış fiyatından işlem görüyor. Yarım altının alış fiyatı ise 1.537 TL. Tam altın da 3.106 TL civarında kendine alıcı buluyor.
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ANLIK FİYAT TAKİP EKRANI
Altın fiyatlarının anlık seyrini bu ekran üzerinden anlık ve doğru şekilde takip edebilirsiniz.
Altın açısından yatırımcıların küresel ekonomik risklere bakış açısı ve bunun dolar üzerindeki etkisi belirleyici oluyor. Haftanın geneli makroekonomik ve siyasi gündem açısından çok yoğun geçecek. Trump ve Biden salı akşam merakla beklenen ilk tartışmalarını yapacaklar. Kasım Başkanlık seçimleri öncesindeki son istihdam verisi cuma günü yayınlanacak ve yatırımcılar aynı zamanda Demokratlar’ın hazırladığı ve Trump yönetiminin kabul etmesinin zor olduğu 2.4 trilyon dolarlık mali teşvik paketini görüşmeye açacaklar. Mali paket, Temsilciler Meclisi’nden geçebilir ancak Senato aşamasında çoğunluk Cumhuriyetçiler’de… Trump’ın Yüksek Mahkeme adayının oylama ve atanma prosedürü de seçim öncesinde… Bunların hepsi seçim öncesinde rekabetin birer parçası ve piyasayı hareket anlamında canlı tutabilecektir.
Reel faiz oranlarındaki düşüklük, altının fiyatlaması anlamında geri planda kalmakla beraber Covid-19 ortamı nedeniyle ekonomik destek gerekliliği ve uygulanması gerekli para politikalarının doların zayıflamasına meydan verebilecek olması geniş vadede altına daha farklı bakmamıza neden oluyor.