Çeyrek, ons, gram altın fiyatlarında son durum: Altın fiyatları 30 Eylül'de ne kadar oldu? İşte gram altın ve çeyrek altın piyasasına uzman yorumları

ALTININ BU GELİŞMELERİ TAKİP EDECEK Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti



Altın açısından yatırımcıların küresel ekonomik risklere bakış açısı ve bunun dolar üzerindeki etkisi belirleyici oluyor. Haftanın geneli makroekonomik ve siyasi gündem açısından çok yoğun geçecek. Trump ve Biden salı akşam merakla beklenen ilk tartışmalarını yapacaklar. Kasım Başkanlık seçimleri öncesindeki son istihdam verisi cuma günü yayınlanacak ve yatırımcılar aynı zamanda Demokratlar’ın hazırladığı ve Trump yönetiminin kabul etmesinin zor olduğu 2.4 trilyon dolarlık mali teşvik paketini görüşmeye açacaklar. Mali paket, Temsilciler Meclisi’nden geçebilir ancak Senato aşamasında çoğunluk Cumhuriyetçiler’de… Trump’ın Yüksek Mahkeme adayının oylama ve atanma prosedürü de seçim öncesinde… Bunların hepsi seçim öncesinde rekabetin birer parçası ve piyasayı hareket anlamında canlı tutabilecektir.



Reel faiz oranlarındaki düşüklük, altının fiyatlaması anlamında geri planda kalmakla beraber Covid-19 ortamı nedeniyle ekonomik destek gerekliliği ve uygulanması gerekli para politikalarının doların zayıflamasına meydan verebilecek olması geniş vadede altına daha farklı bakmamıza neden oluyor.



