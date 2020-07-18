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HaberlerEkonomi HaberleriÇeyrek, gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları 17 Temmuz 2020: Canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı
GeriEkonomi Çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları 17 Temmuz 2020: Canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 18 Temmuz 2020 - 00:51,

Çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları 17 Temmuz 2020: Canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı

Altın fiyatlarında son durum bilgisi, altın yatırımcıları tarafından anlık altın fiyatları ekranından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 397,3 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yatay seyirle 399,40 liradan tamamladı. Peki, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar? İşte, canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı ve altın yorumları...

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17 Temmuz altın fiyatları araştırılıyor. Altın fiyatları güncel olarak açıklanıyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar işlemlerini bu açıklamalara göre yapıyorlar. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 646 lira, Cumhuriyet altını 2.643 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise salı günkü kapanışa paralel 398,20 liradan işlem gördü. 17 Temmuz'da gram altın bugün 397,00 liradan alınıyor, 397,11 liradan satılıyor.

17 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 397,00 liradan alınıyor, 397,11 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 647,40 liradan alınıyor, 654,60 liradan satılıyor.

2ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU
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ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 648 lira, Cumhuriyet altını 2.652 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 399,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 398,00 398,20 399,20 399,40
Cumhuriyet Ata Lira 2.622,00 2.643,00 2.631,00 2.652,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 363,00 367,00 364,00 368,00
Lira(Tam) Ziynet 2.563,00 2.583,00 2.571,00 2.591,00
Yarım Ziynet 1.282,00 1.292,00 1.285,00 1.295,00
Çeyrek Ziynet 641,00 646,00 643,00 648,00

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YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.290,80 liradan alınıyor, 1.307,40 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.580,20 liradan alınıyor, 2.603,40 liradan satılıyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin azalmaya yüz tutması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisinde kullanılacak aşıya ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olduğunu söyledi.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4GRAM ALTIN YIL SONUNDA KAÇ LİRA OLUR
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GRAM ALTIN YIL SONUNDA KAÇ LİRA OLUR?

İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, ‘altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olur?’ sorusuna yanıt verdi.

Ons altın bu haftaya 1799 dolar seviyesinde başladı ve dün en yüksek 1813 dolar, en düşük 1798 dolar seviyesini gördü. Bugün ise güne 1802 dolar seviyesinden başlayan ons altın şu sıralar 1800 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Dünden bugüne ons altında ana seyri değiştirecek bir gelişme olmadı. Ancak ABD – Çin arasında gerilim yeni bir cepheye taşınması ve salgına yönelik aşıya ilişkin gelişmeler ons altını canlı tutuyor. Yaşanan gelişmeler ve haberler ons altında kalıcı bir geri çekilmeyi destekler nitelikte değil. Ons altını besleyen konuları konuşmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla geri çekilmelerin alım fırsatı vermeye devam ettiğini de söylemek mümkün. Yakın destek olarak 1787 dolar seviyesi izlenebilir. Buna karşın daha derin bir düzeltmede 22 günlük ortalama olan 1769 dolar ve 50 günlük ortalama olan 1741 dolar seviyelerinden de alım fırsatı değerlendirilebilir. Yakın vadede 1818 dolar seviyesi direnç konumunda olacaktır.

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Dolar/TL’nin yatay olduğu bir ortamda ons altındaki yükseliş eğilimi gram altını destekliyor. Ons altındaki geri çekilmeler gram altında alım fırsatı veriyor. Teknik olarak 389 ve 384 TL seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gram altın için yıl sonunda 410 – 415 TL seviyelerinin görülebileceği beklentimizi koruyoruz.

Ons altın bu haftaya 1799 dolar seviyesinde başladı ve dün en yüksek 1813 dolar, en düşük 1798 dolar seviyesini gördü. Bugün ise güne 1802 dolar seviyesinden başlayan ons altın şu sıralar 1800 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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Dünden bugüne ons altında ana seyri değiştirecek bir gelişme olmadı. Ancak ABD – Çin arasında gerilim yeni bir cepheye taşınması ve salgına yönelik aşıya ilişkin gelişmeler ons altını canlı tutuyor. Yaşanan gelişmeler ve haberler ons altında kalıcı bir geri çekilmeyi destekler nitelikte değil. Ons altını besleyen konuları konuşmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla geri çekilmelerin alım fırsatı vermeye devam ettiğini de söylemek mümkün. Yakın destek olarak 1787 dolar seviyesi izlenebilir. Buna karşın daha derin bir düzeltmede 22 günlük ortalama olan 1769 dolar ve 50 günlük ortalama olan 1741 dolar seviyelerinden de alım fırsatı değerlendirilebilir. Yakın vadede 1818 dolar seviyesi direnç konumunda olacaktır.

Dolar/TL’nin yatay olduğu bir ortamda ons altındaki yükseliş eğilimi gram altını destekliyor. Ons altındaki geri çekilmeler gram altında alım fırsatı veriyor. Teknik olarak 389 ve 384 TL seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gram altın için yıl sonunda 410 – 415 TL seviyelerinin görülebileceği beklentimizi koruyoruz.

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