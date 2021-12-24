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Ekonomi
Haber Giriş: 24 Aralık 2021 - 11:38 | 

Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 24 Aralık altın fiyatları canlı takip ekranı

Altın fiyatları, 24 Aralık itibari ile gündemde yer almaya devam ediyor. Çeyrek altın ve gram altındaki düşüşlerin ardından vatandaşlar açıklamaları yakından takip etmeye başladılar. Işık Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, '1815 dolar seviyesinin altını bir kez daha çiziyor; buranın geçilmesi durumunda alışların teknik anlamda ivme kazanabileceğini düşünüyorum.' açıklamasında bulundu. Peki, 24 Aralık çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum

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Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek ve gram altın fiyatları tarihi yükselişin ardından düşüşe geçti. Yatırımcılar ve altın alacak vatandaşlar son durumu araştırmaya başladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, pazartesi günü akşam saatlerinde açıkladığı ‘TL’ye destek paketi’ piyasalar tarafından olumlu algılanırken, dolar kurunda yaşanan sert düşüşün etkisiyle gram altın fiyatında da kayıp devam ediyor.  Gram altın bugün 672,87 liradan alınıyor, 673,26 liradan satılıyor.
2GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 672,87 liradan alınıyor, 673,26 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.050,00 liradan alınıyor, 1.139,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.100,00 liradan alınıyor, 2.282,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 4.207,00 liradan alınıyor, 4.544,00 liradan satılıyor.

Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız
3ONS ALTINDA GÜÇLENME HAREKETİ 1815 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

ONS ALTINDA GÜÇLENME HAREKETİ! 1815 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Yusuf Kavak - Işık Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü

Omicron varyantındaki hastaneye yatış oranının Delta varyantına göre, yüzde 40-45 oranında daha az olduğuna dair İngiltere’den gelen araştırma sonucu ve ABD’de FDA (Gıda ve İlaç İdaresi) tarafından Pfizer’ın oral yolla alınan ilacına acil kullanım onayı verdiğine dair haber akışları risk iştahına olumlu yansıdı.
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Gerek bu kapsamda Dolar Endeksi’ndeki gerileme, gerekse de küresel büyüme beklentilerine dair yeniden artan umutların emtia talebini artıracağına dair öngörüler ons altın fiyatlarını dünden itibaren tekrar güçlendirdi.
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Teknik olarak baktığımızda; 1815 dolar seviyesi hayli kritik durumda. Yaklaşık 1 aydır üzerinde kapanış görmediğimiz bu seviyenin kalıcılıkla aşılması durumunda; 1870-1875 dolar bölgesi kısa vadede yeni hedef haline geleceğini düşünmekteyim. Ayrıca, değerli metalde bir süredir 1799-1788 dolar arasında sıkışma gösteren 50, 100 ve 200 günlük basit ve üssel ortalamaların üzerinde fiyatlama görülmesi de alım ağırlıklı işlemleri destekleyecek bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda 1815 dolar seviyesinin altını bir kez daha çiziyor; buranın geçilmesi durumunda alışların teknik anlamda ivme kazanabileceğini düşünüyorum.
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