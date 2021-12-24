Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 24 Aralık altın fiyatları canlı takip ekranı

Teknik olarak baktığımızda; 1815 dolar seviyesi hayli kritik durumda. Yaklaşık 1 aydır üzerinde kapanış görmediğimiz bu seviyenin kalıcılıkla aşılması durumunda; 1870-1875 dolar bölgesi kısa vadede yeni hedef haline geleceğini düşünmekteyim. Ayrıca, değerli metalde bir süredir 1799-1788 dolar arasında sıkışma gösteren 50, 100 ve 200 günlük basit ve üssel ortalamaların üzerinde fiyatlama görülmesi de alım ağırlıklı işlemleri destekleyecek bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda 1815 dolar seviyesinin altını bir kez daha çiziyor; buranın geçilmesi durumunda alışların teknik anlamda ivme kazanabileceğini düşünüyorum.