Çeyrek altın ne kadardan işlem görüyor? 2 Nisan 2020 altın fiyatlarında son durum

2 Nisan 2020 sabah saatlerinde altın piyasaları oldukça hareketli. Özellikle gram altının son durumu ile çeyrek altının ne kadardan işlem gördüğü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Piyasaları takip ederek yatırımlarını yönlendirmek isteyen vatandaşlar, özellikle çeyrek altının ne kadardan alıcı bulduğu ile gram altının son durumunu araştırıyor. İşte, 2 Nisan 2020 altın piyasalarında son durum...