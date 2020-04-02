Çeyrek altın ne kadardan işlem görüyor? 2 Nisan 2020 altın fiyatlarında son durum
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam etmesi, altın fiyatlarını da yükseltiyor. Altın fiyatlarının yeni günün ilk saatlerinde ne kadardan işlem gördüğü merak konusu. Yatırımcılar, çeyrek altının yanı sıra gram altının ne kadardan işlem gördüğünü de araştırıyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar?
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2 Nisan 2020 sabah saatlerinde altın piyasaları oldukça hareketli. Özellikle gram altının son durumu ile çeyrek altının ne kadardan işlem gördüğü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Piyasaları takip ederek yatırımlarını yönlendirmek isteyen vatandaşlar, özellikle çeyrek altının ne kadardan alıcı bulduğu ile gram altının son durumunu araştırıyor. İşte, 2 Nisan 2020 altın piyasalarında son durum...
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Koronavirüs salgını nedeniyle yatırıcılar güvenli liman olan altına yönelmeyi sürdürüyor. Ons altında hafif düşüş olsa da dolar kurundaki yükseliş nedeniyle altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor.
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Koronavirüsün önünün alınamaması ve dünya çapında vakaların her geçen gün artması ve küresel çapta ekonominin yavaşlamaya girmesi nedeniyle altın prim yapıyor.
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Güne 343.1 liradan başlangıç yapan gram altın gün içinde en düşük 339.5 lira, en yüksek 344.4 lira seviyesini gördü. 344.4 lira gram altın için tarihi rekor oldu.
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Saat 08:44 itibariyle gram altı 340.4 lira seviyesinde işlem görüyor. Ons altın ise 1586 dolar seviyesinde bulunuyor.