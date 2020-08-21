Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı takip: Gram altın 456,20 lira seviyesinde işlem gördü... 21 Ağustos altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde günün en fazla merak edilen konularından oldu. Yeni güne düşüşle başlayan gram altının satış fiyatı bu hafta yüzde 1,19 kayıpla 456,20 liraya düştü. Altın fiyatlarında son iş gününde yaşanan hareketlilik grafiklere de yansıdı. Hafta sonu öncesi altın alacak olan yatırımcılar altın uzmanlarının yorumlarını değerlendirerek yatırımcılarına yön verecek. Peki, altın fiyatları ne kadar, gram altın kaç TL? İşte, çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı takip ekranı ve altın piyasalarında gün sonu bilgiler.
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Altının gram fiyatı bugün ne kadar sorusu merakla takip edilen konular arasında yer alıyor. Gram altının satış fiyatı şu saatlerde 445 lira civarında işlem görürken bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri değişti. Peki 21 Ağustos Cuma günü altın fiyatlar ne kadar oldu?
Altının gram satış fiyatı bugün 445 lira seviyesinde işlem görüyor. Anlık değişen fiyatları canlı olarak takip etmek için altın fiyatları sayfamızdan detayları öğrenebilirsiniz.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 456 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 456,20 liradan, 3 bin 10 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 31 liradan, 416 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 420 liradan, 2 bin 938 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 958 liradan, bin 469 liradan alınan Yarım Ziynet bin 479 liradan ve 735 liradan alınan Çeyrek Ziynet 740 liradan satıldı.
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ALTIN FİYATLARI 21 AĞUSTOS
Çeyrek altının alış fiyatı 725 lira civarında işlem görürken, 734 liradan satılıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1.468 liradan işlem görürken, 1.443 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.934 liradan işlem görürken, 2.892 liradan geri alınıyor.
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İş Yatırım’ın, emtia vadeli kontratları analizinde dolar endeksinin önceki iki seansta 92 seviyesini aşağı yönlü kıramaması sonrası, doların Perşembe günü yön konusunda kararsız bir seans geçirdiğine işaret edilerek şöyle denildi:
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"Spot altın dün yaşadığı sert satış sonrası 1,925 dolar seviyesine kadar çekilirken bugün, Asya seansında gelen alımlarla 1,955 dolara kadar yükseldi."Gelen satışlar sonrası 1,925 dolar seviyesini bir kaç kez test eden altın,
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ABDde açıklanan verilerin zayıf olması sonrası tekrar 1,950 dolara hareket ederek günü kazanımla noktaladı."Son dönemde düşük oynaklık gösteren petrol kontratları Perşembe günü genelinde de benzer seyir izledi."Açılışı 43 dolar düzeyinin hemen altında yapan Ekim vade Batı Teksas hafif petrol kontratı ABD açılışına kadar 42.60-42.80 dolar bandında işlem gördü."Hem ABDde zayıf ekonomik veriler, hem de OPEC+ üyelerinin talep toparlanmasına ilişkin olumsuz beklentileri petrol fiyatlarında sert satışa neden olarak 41.60 dolara düşüşe etki etti.