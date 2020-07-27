Çeyrek altın gram altın fiyatları anlık: 27 Temmuz altın fiyatları için uzman yorumları!
Altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın bazında anlık ve canlı olarak takip edilmeye devam ediliyor. Son 6 ayda yatırımcısına 122 lira kazanç sağlayan altın, geçtiğimiz hafta yeniden başladığı yükseliş ivmesini, 27 Temmuz Pazartesi günü de sürdürdü. Çeyrek ve yarım seçeneklerinde de göze çarpan yükseliş ivmesi nedeniyle analistlerin altın yorumları bilgilerini yakından takip eden pek çok yatırımcı, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, analistlerden alınan 27 Temmuz çeyrek altın ve gram altın fiyatları hakkında son yorumlar
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Altın fiyatları ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. 27 Temmuz gram altın ve çeyrek fiyatları bugün ne kadar? Bugün gram altın 421 liradan alınıyor, 424 liradan satılıyor. Çeyrek altın 688 liradan alınıyor, 702 liradan satılıyor. Peki altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? İşte, piyasalardan altın yorumları ve detaylı bilgiler
27 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın 421 liradan alınıyor, 424 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın 688 liradan alınıyor, 702 liradan satılıyor.
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YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın 1.375 liradan alınıyor, 1.403 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.831 liradan alınıyor, 2.859 liradan satılıyor.
Seda Yalçınkaya Özer - İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Küresel ölçekte ultra gevşek politikalar ons altının yükselişinde ana etken. Bu hafta Avrupa Birliği Liderlerinin 750 milyar Euro’luk kurtarma paketini onaylaması ons altını destekledi. Aynı zamanda ABD Kongresinde konuşulmaya başlanan ek teşvik paketi de yolda gibi görünüyor. Hükümetler ve Merkez Bankaları ekonomileri desteklemek için halen daha ayaklarını gaz pedalında tutuyorlar. Kısa vadede de gevşek para politikalarının kısılmasına yönelik bir aksiyon beklenmiyor. Dolayıyla ons altını global para politikaları belli bir süre daha desteklemeye devam edecek gibi görünüyor. Ekonomileri desteklemek için açıklanan teşvik paketleri ve salgına yönelik risklerin halen daha varlığını koruması küresel piyasalarda tahvil faizlerini baskılıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri şu sıralar yüzde 0.60’ın altına gerilemiş durumda. Şayet beklenen enflasyon dikkate alınacaksa reel faiz olarak bakıldığında eksi faiz söz konusu. Dolayısıyla getiri açısından ons altın oldukça ön plana çıkıyor.
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Başka bir açıdan baktığımızda ise vaka sayılarının halen daha artmaya devam etmesi ve salgının bizi terk etmemesi piyasadaki belirsizliği tetikliyor. Her ne kadar aşı ile ilgili gelişmeler daha yüksek tondan gelse de henüz tam olarak belirsizliğin üstünü örtmüş değil. Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Trump’ın salgına yönelik gelişmelerin daha kötüye gitmesi sonrası iyileşme olacağını belirtmesi durumun hassasiyetini ortaya koydu ve ons altında yükseliş eğilimi hızlandı. Böyle bir ortamda ons altına olan talebin devam etmesi oldukça olası görünüyor.