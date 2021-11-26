Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gram fiyatı bugün (26 Kasım) ne kadar? ANLIK CANLI fiyatlar
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasaları takip edenler tarafından dikkatle aranan konular arasında yer alıyor. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 699 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1801 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 689 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 702 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 709,61 lira seviyesini, en düşük ise 687,28 lira seviyesini gördü.
Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 10.09 itibarıyla yüzde 1,36 oranında yükselişle 699,27 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1124 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 620 liradan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI 26 KASIM
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altının satış fiyatı 1.144.00 liradan işlem görürken, 1.113.00 liradan geri alınıyor.
YARIM ALTIN BUGÜNE NE KADAR?
Yarım altının satış fiyatı bugün 2.287,00 liradan işlem görürken, 2.223,00 liradan geri alınıyor.
CUMURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altının satış fiyatı bugün 4.560,00 liradan işlem görürken, 4.452,00 liradan geri alınıyor.
22 AYAR BİLEZİK GRAM SATIŞ FİYATI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı bugün 635,93 liradan işlem görürken, 627,03 liradan geri alınıyor.
Çeyrek altının satış fiyatı 1.144.00 liradan işlem görürken, 1.113.00 liradan geri alınıyor.
YARIM ALTIN BUGÜNE NE KADAR?
Yarım altının satış fiyatı bugün 2.287,00 liradan işlem görürken, 2.223,00 liradan geri alınıyor.
CUMURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altının satış fiyatı bugün 4.560,00 liradan işlem görürken, 4.452,00 liradan geri alınıyor.
22 AYAR BİLEZİK GRAM SATIŞ FİYATI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı bugün 635,93 liradan işlem görürken, 627,03 liradan geri alınıyor.