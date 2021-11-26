Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gram fiyatı bugün (26 Kasım) ne kadar? ANLIK CANLI fiyatlar

ALTIN FİYATLARI 26 KASIM

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?



Çeyrek altının satış fiyatı 1.144.00 liradan işlem görürken, 1.113.00 liradan geri alınıyor.



YARIM ALTIN BUGÜNE NE KADAR?



Yarım altının satış fiyatı bugün 2.287,00 liradan işlem görürken, 2.223,00 liradan geri alınıyor.



CUMURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?



Cumhuriyet altının satış fiyatı bugün 4.560,00 liradan işlem görürken, 4.452,00 liradan geri alınıyor.



22 AYAR BİLEZİK GRAM SATIŞ FİYATI BUGÜN NE KADAR?



22 ayar bileziğin gram satış fiyatı bugün 635,93 liradan işlem görürken, 627,03 liradan geri alınıyor.