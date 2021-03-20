Ceylan'ın hayatı ve şarkıları dikkat çekiyor... Ceylan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte türkücü Ceylan'ın biyografisi
Türkücü Ceylan'ın hayatı, yer aldığı televizyon programları ve seslendirdiği şarkılar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Tam ismi Ceylan Avcı olan başarılı sanatçı küçük yaşlarda başlayan müzik hayatını günümüze kadar devam ettirerek, arabesk ve Türk Halk Müziği'nin değerli isimleri arasına girmeyi başardı.1980'li yıllarda büyük çıkış yakalayan ve o dönemler 'Küçük Ceylan' olarak bilinen sanatçının 'Seni Sevmeyen Ölsün' albümü 1,3 milyon satış rakamına ulaşmayı başardı. Ünlü isim iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçildi. Peki, Ceylan kimdir? İşte, şarkıcı Ceylan'ın hayatı ile ilgili bilgiler.
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Ceylan'ın hayatı ve biyografisi televizyon başındakiler tarafından merak konusu oldu. Cumartesi akşamları ekranlara gelen İbo Show programına bu hafta katılan Ceylan şarkıları ile büyük beğeni topluyor. Aslen Tuncelili olan Ceylan'ın "Ah Gönlüm" albümü Mü-yap tarafından altın plak ile ödüllendirildi. 46 yaşında olan Ceylan çok sayıda ödüle layık görüldü. Çocukluk yılları Almanya'da geçen Ceylan, 1983 yılında girdiği bir müzik yarışmasında birinciliği kazanarak sanat camiasına adım attı. Kral TV tarafından 1999 yılı ve 2001 yılında iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçilen başarılı sanatçı, sinema filmlerinde de yer aldı.
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CEYLAN KİMDİR?
26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ceylan'ın ailesi aslen Tunceli kökenlidir. Tam adı Ceylan Avcı olan sevilen türkücü, babasının işi nedeniyle küçük yaşlarda müzik dünyasının içinde yer almaya başladı. Henüz 10 yaşında olduğu 1984 yılında şarkıcılık yapmaya başlayan Ceylan, o dönemde seslendirdiği eserlerle geniş kitleler tarafından tanındı.
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Çocukluk yılları Almanya'da geçen Ceylan, 1983 yılında girdiği bir müzik yarışmasında birinciliği kazandı. 1984 yılında ailesi ile birlikte Türkiye’ye dönen Ceylan, 10 yaşındayken ilk albümünü yaptığında herkes onu küçük “Küçük Ceylan” olarak tanıdı. 1986 yılında çıkardığı üçüncü albümü "Seni Sevmeyen Ölsün" 1.300.000 satış rakamına ulaştı.
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Kral TV tarafından 1999 yılı ve 2001 yılında iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçilen Ceylan, 2005 yılında çıkardığı “Ah Gönlüm” albümü ile Mü-yap tarafından altın plak almaya hak kazandı. Sanatçı birçok albüm çıkarmış, birçok da sinema filminde rol almıştır.