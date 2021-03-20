Ceylan'ın hayatı ve şarkıları dikkat çekiyor... Ceylan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte türkücü Ceylan'ın biyografisi

Ceylan'ın hayatı ve biyografisi televizyon başındakiler tarafından merak konusu oldu. Cumartesi akşamları ekranlara gelen İbo Show programına bu hafta katılan Ceylan şarkıları ile büyük beğeni topluyor. Aslen Tuncelili olan Ceylan'ın "Ah Gönlüm" albümü Mü-yap tarafından altın plak ile ödüllendirildi. 46 yaşında olan Ceylan çok sayıda ödüle layık görüldü. Çocukluk yılları Almanya'da geçen Ceylan, 1983 yılında girdiği bir müzik yarışmasında birinciliği kazanarak sanat camiasına adım attı. Kral TV tarafından 1999 yılı ve 2001 yılında iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçilen başarılı sanatçı, sinema filmlerinde de yer aldı.