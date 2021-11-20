Ceylan Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor! İşte Ceylan'ın en güzel şarkıları

Kral TV tarafından 1999 yılı ve 2001 yılında iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçilen Ceylan, 2005 yılında çıkardığı “Ah Gönlüm” albümü ile Mü-yap tarafından altın plak almaya hak kazandı. Sanatçı birçok albüm çıkarmış, birçok da Sinema filminde rol almıştır.



Bir Sivaslı Uğruna ve Minnoş şarkısı ayrıca sevilen Ceylan, son olarak 2021 yılında Birileri Kandırmış adlı şarkısıyla popülerlik kazandı.