Ceylan Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor! İşte Ceylan'ın en güzel şarkıları
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde en sevilen Arabesk şarkılar seslendirilecek. Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında yer alan ünlü şarkıcı gündemdeki isimler arasında bulunuyor. Peki, Ceylan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte Ceylan'ın en güzel şarkıları...
Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Arabesk şarkılarını ünlü isimlerle birlikte seslendirecekler.
26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ceylan'ın ailesi aslen Tunceli kökenlidir. Tam adı Ceylan Avcı olan sevilen türkücü, babasının işi nedeniyle küçük yaşlarda müzik dünyasının içinde yer almaya başladı. Henüz 10 yaşında olduğu 1984 yılında şarkıcılık yapmaya başlayan Ceylan, o dönemde seslendirdiği eserlerle geniş kitleler tarafından tanındı.
Çocukluk yılları Almanya'da geçen Ceylan, 1983 yılında girdiği bir müzik yarışmasında birinciliği kazandı. 1984 yılında ailesi ile birlikte Türkiye’ye dönen Ceylan, 10 yaşındayken ilk albümünü yaptığında herkes onu küçük “Küçük Ceylan” olarak tanıdı. 1986 yılında çıkardığı üçüncü albümü "Seni Sevmeyen Ölsün" 1.300.000 satış rakamına ulaştı.
Çocukluk yılları Almanya'da geçen Ceylan, 1983 yılında girdiği bir müzik yarışmasında birinciliği kazandı. 1984 yılında ailesi ile birlikte Türkiye’ye dönen Ceylan, 10 yaşındayken ilk albümünü yaptığında herkes onu küçük “Küçük Ceylan” olarak tanıdı. 1986 yılında çıkardığı üçüncü albümü "Seni Sevmeyen Ölsün" 1.300.000 satış rakamına ulaştı.
Kral TV tarafından 1999 yılı ve 2001 yılında iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçilen Ceylan, 2005 yılında çıkardığı “Ah Gönlüm” albümü ile Mü-yap tarafından altın plak almaya hak kazandı. Sanatçı birçok albüm çıkarmış, birçok da Sinema filminde rol almıştır.
Bir Sivaslı Uğruna ve Minnoş şarkısı ayrıca sevilen Ceylan, son olarak 2021 yılında Birileri Kandırmış adlı şarkısıyla popülerlik kazandı.
Bir Sivaslı Uğruna ve Minnoş şarkısı ayrıca sevilen Ceylan, son olarak 2021 yılında Birileri Kandırmış adlı şarkısıyla popülerlik kazandı.