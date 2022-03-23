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Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceylan hakkında merak edilenler

#Ceylan #Ceylan Kimdir#Ceylan Biyografisi

Ceylan ile ilgili bilgiler araştırılıyor. İbo Show’un bu haftaki konukları arasında Ceylan da yer alıyor. Ünlü türkücü daha önce klibindeki değişimi ile dikkat çekmişti. Peki, Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli?

1/3Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli Ceylan hakkında merak edilenler

Ceylan’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Tam adı Ceylan Avcı olan sevilen türkücü, babasının işi nedeniyle küçük yaşlarda müzik dünyasının içinde yer almaya başladı. Birçok başarılı şarkıya imza atan Ceylan’ın 1986 yılında çıkardığı üçüncü albümü Seni Sevmeyen Ölsün yoğun ilgi gördü.

2/3CEYLAN KİMDİR

CEYLAN KİMDİR?

26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ceylan'ın ailesi aslen Tunceli kökenlidir. Tam adı Ceylan Avcı olan sevilen türkücü, babasının işi nedeniyle küçük yaşlarda müzik dünyasının içinde yer almaya başladı. Henüz 10 yaşında olduğu 1984 yılında şarkıcılık yapmaya başlayan Ceylan, o dönemde seslendirdiği eserlerle geniş kitleler tarafından tanındı.

Çocukluk yılları Almanya'da geçen Ceylan, 1983 yılında girdiği bir müzik yarışmasında birinciliği kazandı. 1984 yılında ailesi birlikte Türkiye’ye dönen Ceylan, 10 yaşındayken ilk albümünü yaptığında herkes onu küçük “Küçük Ceylan” olarak tanıdı. 1986 yılında çıkardığı üçüncü albümü "Seni Sevmeyen Ölsün" 1.300.000 satış rakamına ulaştı.

Kral TV tarafından 1999 yılı ve 2001 yılında iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçilen Ceylan, 2005 yılında çıkardığı “Ah Gönlüm” albümü ile Mü-yap tarafından altın plak almaya hak kazandı. Sanatçı birçok albüm çıkarmış, birçok da Sinema filminde rol almıştır.

1991 yılında Halasının oğlu Erhan Bozkurt ile Almanya'da evlenen Ceylan'ın ilk evliliği çok uzun sürmedi. Ceylan'ın bu evlilikten 1992 yılında dünyaya gelen "Melodi" adından bir kızı vardır. 2000 yılında İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ile evlenen Ceylan'ın bu evliliği 2002 yılında bitti. Üçüncü evliliğini 2006 yılında türkücü Murat Kurşun ile yapan Ceylan'ın bu evliliği de 1 yıldan kısa sürdü. 20 Eylül 2011 tarihinde iş adamı Güncal Tanören ile dünya evine giren Ceylan'ın bu evliliği 2012 yılında noktalandı.

3/3İŞTE ALBÜMLERİNDEN BAZILAR

İŞTE ALBÜMLERİNDEN BAZILAR

Yaktı Beni (1984, Şah Plak)

Kaderin Tuzakları (1985, Şah Plak)

Seni Sevmeyen Ölsün (1986,Şah Plak

Bırakmam Seni (1987,Şah Plak)

Sev Beni Seveyin Seni (1988, Şah Plak)

Vallah - Hep Ezildim (1989, Şah Plak)

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#Ceylan #Ceylan Kimdir#Ceylan Biyografisi