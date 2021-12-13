Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Seksenler dizisinin oyuncusu Ceyhun Fersoy'un hayatı
‘Seksenler’ dizisinde rol alan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla darp edildiğini duyurdu. Ceyhun Fersoy eşi ile gittiği bir mekan çıkışında yaşadığı talihsiz olay sonrası açıklama yaptı. Peki CEyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? İşte Ceyhun Fersoy hakkında merak edilenler...
Ceyhun Fersoy, önceki akşam eşi Begüm Öner ve arkadaşlarıyla gittiği Cihangir'deki bir mekanda darp edildiğini duyurdu.
Çıkan kavgada yüzüne darbe alan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Dün darp edildim. Biraz sonra karakola gidip şikayetçi olacağım. Kaşım üstü 4 cm yarıldı ve dikildi. Göz altım morardı” ifadelerini kullandı. Ceyhun Fersoy eşi için olay sonrasında korktuğunu ve onun için endişelendiğini de açıklamalarına ekledi.
CEYHUN FERSOY KİMDİR?
Ceyhun Fersoy 10 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da (Burak Bora Anadolu Lisesi) tamamladı. Eğitimini 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümünde sürdüren Fersoy, eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi ActorStudio'da devam etti. 2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katılan genç oyuncu, rol aldığı BKM yapımı 'Bir Demet Tiyatro' dizisindeki performansıyla beğeni topladı. Bir Demet Tiyatro'nun yanı sıra Ana Kuzusu, Kurtlar Vadisi, İki Aile dizileri ile Neşeli Gençlik filminde ve Çocuklar Duymasın'da rol aldı.
Ünlü oyuncu, fenomen dizi Seksenler'de oynamaktadır. Ayrıca Şoray Uzun'la beraber 2012 Avrupa Kupası maçları sırasında TRT 1'de Saha Dışı isimli komedi programını hazırlayıp sunmuştur. Seksenler dizisinden rol arkadaşı Begüm Öner ile evlenmiştir.
Ünlü oyuncu, fenomen dizi Seksenler'de oynamaktadır. Ayrıca Şoray Uzun'la beraber 2012 Avrupa Kupası maçları sırasında TRT 1'de Saha Dışı isimli komedi programını hazırlayıp sunmuştur. Seksenler dizisinden rol arkadaşı Begüm Öner ile evlenmiştir.