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Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 10:24,

Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa: Tek çocuk isterim anne

Ceyda Düvenci ve kızı Melisa arasında yapılan konuşma herkesi duygulandırdı.

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Ceyda Düvenci’nin ikinci eşi Engin Akgün’den olan kızı Melisa 2011’de daha doğar doğmaz beyin kanaması geçirmişti.

Serebral Palsi tanısı konan Melisa aylarca hastanede kalmış, Amerika’da özel tedavi ve eğitim görmüştü.

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2015’te evlendiği Bülent Şakrak’tan da Okan Ali adında bir oğlu olan Ceyda Düvenci dün kızıyla yaşadığı diyaloğu paylaşıp herkesi duygulandırdı.

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Melisa: İlerde benim tek çocuğum olsun anne. Bizim gibi aynı anda ‘Anne’ diye bağıran iki çocuk düşünemiyorum. Bir tane isterim vallahi. Çok zor işin çok.

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Ceyda Düvenci: Halimden anladığın için teşekkür ederim, iyi geldi bunu senden duymak.

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