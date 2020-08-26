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Haber Giriş: 26 Ağustos 2020 - 08:31 | 

Ceyda Düvenci: Son nefesimize kadar aşkın hakkını verelim...

Oyuncu Ceyda Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakran ile nikah masasına oturdu. Kaz Dağları'da evlenen çiftin, 2017 yılında oğulları Okan Ali dünyaya geldi.

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Mutlulukları ve aile yaşantıları ile magazin dünyasının favori isimleri arasında yer alan çiftten Bülent Şakrak, 43 yaşına bastı. Ceyda Düvenci eşinin yeni yaşını romantik bir mesajla kutladı...

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"Her geçen an daha çok biz... İyi ki doğdun sevgilim... Dengim, dengem, doğrum... Seninle yaş almak çok güzel bir şans benim için. Hep kalbimiz aşktan ağzımızda atsın ilk günkü gibi..."

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"Beraber kocamana bir ömür yaşayıp, son nefesimize kadar aşkın hakkını verelim... Babalığına, sevgililiğine, dostluğuna, adamlığına, insanlığına, eşliğine hayran olduğum. Sana, sen olduğun için her gün çok teşekkür ederim."

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"Bıraksan günlerce yazabilirim seni, bendeki yerini, mutluluğumuzu... Ne büyük şans böyle dolu dolu yaşamak... Nice güzel yaşlar evlatlarımızla, dostlarımızla sevgilim..."

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