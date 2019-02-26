Ceyda Düvenci kızı için verdiği 8 yıllık mücadeleyi anlattı: Biz onuncu kattan düştük

’HİÇ KUM TORBASINA YUMRUK ATTINIZ MI?’ Benim de sabrımın tükendiği anlar oluyor elbet ama garip bir aşk var orada ve herkesin anlayabileceği bir şey değil bu. Mesela ben ağlamak istediğimde deli gibi ağlıyorum ve hiç tutmuyorum kendimi.