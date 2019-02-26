Ceyda Düvenci kızı için verdiği 8 yıllık mücadeleyi anlattı: Biz onuncu kattan düştük
Ceyda Düvenci bir önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa (8) doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden serebral palsi hastası olmuştu.
Fotoğraflar: Instagram
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Ceyda Düvenci bir önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa (8) doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden serebral palsi hastası olmuştu.
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Kızı için 2011’den bu yana mücadele eden Düvenci, bu konuda eğitimler aldı, kitap yazdı, seminerlere katılıyor. 2015’te oyuncu Bülent Şakrak ile evlenip oğlu Ali’yi doğuran Ceyda Düvenci şunları söyledi;
"Serebral palside, fizyolojik tedavi yaptığınız sürece çocuğu ileri götürebilirsiniz. Bir anne-baba olarak sürekli para kazanıp daha iyisini yapmak istiyorsunuz bu süreçte. Yarınımız için biriktirdiğimiz parayı oraya harcamak durumunda kalabiliyoruz ve oraya da gidiyor"
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’DAMDAN DÜŞENİN HALİNİ, DAMDAN DÜŞEN ANLAR’
Kelimelerin yeterli olduğu bir hastalık değil bu. Herkesin yükü kendine, biz bizi biliyoruz sadece. ’Damdan düşenin halini damdan düşen anlar’ derler ya? Ama emin olun herkes bir gün damdan düşüyor hayatın içinde.
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Sadece düşüş şekilleri ve katsayısı biraz farklı. Biz biraz 10’uncu kattan düşmüş gibi olduk belki ama 5’inci kattan düşen de var. Allah bize sağlık versin, enerji versin.
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’HİÇ KUM TORBASINA YUMRUK ATTINIZ MI?’
Benim de sabrımın tükendiği anlar oluyor elbet ama garip bir aşk var orada ve herkesin anlayabileceği bir şey değil bu. Mesela ben ağlamak istediğimde deli gibi ağlıyorum ve hiç tutmuyorum kendimi.
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Serebral palsi ya da özel ihtiyaç sahibi hastaya sahip ailelerde de bunu görüyorum. Kum torbasına hiç yumruk attınız mı bilmiyorum ama iyi geliyor"