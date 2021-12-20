Ceyda Düvenci evlilik yıldönümünü kutladı: 7 yıl önce bugüne bin şükür
Sinema, TV ve müzik dünyasının ünlü çiftleri evlilik yıl dönümlerini sosyal medya aracılığıyla da kutluyor. Kimi basit bir kutlama mesajı yazıyor yılları paylaştığı eşine kimi de şairleri bile kıskandıracak satırlar.. İşte evlenme yıl dönümlerini sosyal medya aracılığıyla kutlayan o ünlü çiftler ve mesajları.
Ceyda Düvenci ve oyuncu Bülent Şakrak evliliklerinde 7. yılı geride bıraktı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Düvenci, 'Beni fark edip, bize inanıp, beni inandırdığın ve el ele tutuştuğumuz 7 yıl önce bugüne bin şükür… inişlerimize, çıkışlarımıza, anlaşmazlıklarımıza, farklılıklarımıza, kavgalarımıza, sabrımıza, sabırsızlıklarımıza ve dünyamızı bayrama çeviren her gün katlanarak büyüyen aşkımıza, tutkumuza, saygımıza, sevgimize, kurduğumuz mutlu yuvamıza, evlatlarımıza, az-öz dostlarımıza bin şükür sevgilim… seninle son nefese olacağımızı bilmek çok güzel… ben bu hayatta en çok seni sevdim… iyi ki…' mesajını paylaştı.
SOSYAL MEDYADAN KUTLAMA
Sinema, TV ve müzik dünyasının ünlü çiftleri evlilik yıl dönümlerini sosyal medya aracılığıyla da kutluyor. Kimi basit bir kutlama mesajı yazıyor yılları paylaştığı eşine kimi de şairleri bile kıskandıracak satırlar.. İşte evlenme yıl dönümlerini sosyal medya aracılığıyla kutlayan o ünlü çiftler ve mesajları.
Ardından da "Tahammülümüz için, çok sevdiğimiz için, yıllardır "biz" diye hareket ettiğimiz için, bu koca ömür için, çocuklarımız için, yaşattığın güzel hayat için, uğraşıların, bizim için didinmelerin için çok teşekkür ederim canım kocacığım. Adamdır adam" diye devam etti.
Elif Karlı "Sevginin reklamı değildir ki makbul olan tam ortasında yaşayıp arada bir hatırlatmaktır. Bilenler de bilir bunu zaten" diyerek mesajını bitirdi.
YÜREĞİ GÜZEL SEVGİLİ
Arzum Onan, 1 Ağustos 1996'da evlendiği Mehmet Aslantuğ ile birlikte çekilen bir pozunu paylaşıp "26 yıldır bana yaşattığın her bir saat için teşekkür ederim yüreği güzel sevgili" mesajını yazdı. 1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Onan, bu paylaşımıyla tanışma yıl dönümlerini de kutlamış oldu.
İKİ GÜN SONRA EVLENME TEKLİF ETTİ
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 1994 yılında bir iş görüşmesinde tanıştı. Bir yıl önce kendi film şirketini kuran Aslantuğ, bir gün Onan'ı telefon açtı ve iş teklifinde bulundu. Onan olumlu yanıt verince de ertesi gün buluştular. İki gün sonra da Aslantuğ, Onan'ı evlenme teklif etti. Çift, 1 Ağustos 1996'de evlendi. Çiftin, 21 yaşında Can adında bir oğlu bulunuyor.
KUTLU OLSUN SEVGİLİM
1 Mayıs 2015 yılında nikâh masasına oturan yazar Nermin Bezmen ve oyuncu Tolga Savacı evlilik yıldönümlerini kutladı. Instagram hesabına eşiyle çekilen romantik bir karesini yükleyen Bezmen, “Dürüst, emeğe saygılı ve bağlı iki sanat emekçisi olarak 1 Mayıs’ı seçmiştik evlenmek için. Tüm hayat emek ister, beraberlikler de. Bizim de, tüm emekçilerin de günü kutlu olsun” dedi.
Sever, sosyal medya hesabından eşiyle düğünde çekildiği bu fotoğrafı, 'Nice mutlu ,sağlıklı, aşk ve sevgimizin sonsuzluğunu ve gerçekliğini koruduğu yıllarımız olsun biricik aşkım, göz bebeğim kocam' notunu düştü.
2010 yılında nikah masasına oturan ünlü çift evliliklerinde 10 yılı geride bıraktı. Ünlü oyuncu Murat Aygen kendisi gibi oyuncu olan eşine olan aşkını ilan etti.
DOKUZ YIL BİTTİ
Ünlü oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile evliliklerinde dokuzuncu yılı geride bıraktı.
Kütük, sosyal medya hesabından evlilik fotoğraflarını paylaşıp duygusal bir yazı kaleme aldı.’ Bugün gözlerimiz parlayarak evet dediğimiz günün 9. yılı…Kötü günümde yanımda olduğun için. Canın sıkıldığında benimle paylaştığın, kırılacak ya da tedirgin olacak olsam bile düşüncelerini açıkça söylediğin için. Bana her zaman dürüst olduğun için.
Gözlerime baktığında kalbinle baktığın için. Her sabah benimle uyandığın, her gelecek planında önceliklerinden biri olduğum için. Düşüncelerime ve değerlerime saygı duyduğun için. Her zaman ağrılarımı dindirecek sıcak sevgiyi bana verdiğin için. Sadece kendi mutluluğunu ve geleceğini düşünmek yerine beni hayallerine ortak ettiğin için. Yaşattığın ve yaşatacağın tüm mutluluklar için teşekkür ederim sevgilim. Nice beraber geçireceğimiz yıllarımız olsun’
Gülşah Alkoçlar, nikah masasında tam imza atarken çekilen fotoğrafını "Ne mutlu bana, seninle bir ömür boyu... Sen 22, ben 19" notuyla paylaştı.