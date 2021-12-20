MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriCeyda Düvenci evlilik yıldönümünü kutladı: 7 yıl önce bugüne bin şükür
GeriMagazin Ceyda Düvenci evlilik yıldönümünü kutladı: 7 yıl önce bugüne bin şükür
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 20 Aralık 2021 - 07:54 | 

Ceyda Düvenci evlilik yıldönümünü kutladı: 7 yıl önce bugüne bin şükür

Sinema, TV ve müzik dünyasının ünlü çiftleri evlilik yıl dönümlerini sosyal medya aracılığıyla da kutluyor. Kimi basit bir kutlama mesajı yazıyor yılları paylaştığı eşine kimi de şairleri bile kıskandıracak satırlar.. İşte evlenme yıl dönümlerini sosyal medya aracılığıyla kutlayan o ünlü çiftler ve mesajları.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Ceyda Düvenci ve oyuncu Bülent Şakrak evliliklerinde 7. yılı geride bıraktı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Düvenci, 'Beni fark edip, bize inanıp, beni inandırdığın ve el ele tutuştuğumuz 7 yıl önce bugüne bin şükür… inişlerimize, çıkışlarımıza, anlaşmazlıklarımıza, farklılıklarımıza, kavgalarımıza, sabrımıza, sabırsızlıklarımıza ve dünyamızı bayrama çeviren her gün katlanarak büyüyen aşkımıza, tutkumuza, saygımıza, sevgimize, kurduğumuz mutlu yuvamıza, evlatlarımıza, az-öz dostlarımıza bin şükür sevgilim… seninle son nefese olacağımızı bilmek çok güzel… ben bu hayatta en çok seni sevdim… iyi ki…' mesajını paylaştı.
2
Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa 'maşallah' yorumları yapıldı. ‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşayan mutlu çift Kaz Dağları’nda evlenmişti.
3SOSYAL MEDYADAN KUTLAMA

SOSYAL MEDYADAN KUTLAMA

Sinema, TV ve müzik dünyasının ünlü çiftleri evlilik yıl dönümlerini sosyal medya aracılığıyla da kutluyor. Kimi basit bir kutlama mesajı yazıyor yılları paylaştığı eşine kimi de şairleri bile kıskandıracak satırlar.. İşte evlenme yıl dönümlerini sosyal medya aracılığıyla kutlayan o ünlü çiftler ve mesajları.
4
Ünlü şarkıcı, evliliğinin 28'inci yıldönümünü bir sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

Paylaşımında eşiyle birlikte geçirdikleri senelere dair bir dizi fotoğraf yer aldı.
5
Ünlü şarkıcı Elif Karlı, eşi Cengiz Karlı ile evliliğinin 28'inci yılını bir dizi sosyal medya paylaşımıyla kutladı.
6
Paylaşımına evlendikleri gün çekilen fotoğrafla başlayan Karlı "Neeeee 28 sene miii? Çıldırmış olmalıyız Cengiz Karlı" diye başladı.
7
Ardından da "Tahammülümüz için, çok sevdiğimiz için, yıllardır "biz" diye hareket ettiğimiz için, bu koca ömür için, çocuklarımız için, yaşattığın güzel hayat için, uğraşıların, bizim için didinmelerin için çok teşekkür ederim canım kocacığım. Adamdır adam" diye devam etti.
8
Karlı, bu paylaşımla neden eşiyle hiç fotoğraf paylaşmadığını soranlara da yanıt verdi: "Soranlara da toplu bir yanıt olmuş olur neden eşinizle fotoğrafınız yok diye. Özel günlerin anlamı olsun diye."
9
Elif Karlı "Sevginin reklamı değildir ki makbul olan tam ortasında yaşayıp arada bir hatırlatmaktır. Bilenler de bilir bunu zaten" diyerek mesajını bitirdi.
10YÜREĞİ GÜZEL SEVGİLİ

YÜREĞİ GÜZEL SEVGİLİ

Arzum Onan, 1 Ağustos 1996'da evlendiği Mehmet Aslantuğ ile birlikte çekilen bir pozunu paylaşıp "26 yıldır bana yaşattığın her bir saat için teşekkür ederim yüreği güzel sevgili" mesajını yazdı. 1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Onan, bu paylaşımıyla tanışma yıl dönümlerini de kutlamış oldu.
11BEĞENİ YAĞDI

BEĞENİ YAĞDI

Arzum Onan'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.
12İKİ GÜN SONRA EVLENME TEKLİF ETTİ

İKİ GÜN SONRA EVLENME TEKLİF ETTİ

 Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 1994 yılında bir iş görüşmesinde tanıştı. Bir yıl önce kendi film şirketini kuran Aslantuğ, bir gün Onan'ı telefon açtı ve iş teklifinde bulundu. Onan olumlu yanıt verince de ertesi gün buluştular. İki gün sonra da Aslantuğ, Onan'ı evlenme teklif etti. Çift, 1 Ağustos 1996'de evlendi. Çiftin, 21 yaşında Can adında bir oğlu bulunuyor.
13KUTLU OLSUN SEVGİLİM

KUTLU OLSUN SEVGİLİM

1 Mayıs 2015 yılında nikâh masasına oturan yazar Nermin Bezmen ve oyuncu Tolga Savacı evlilik yıldönümlerini kutladı. Instagram hesabına eşiyle çekilen romantik bir karesini yükleyen Bezmen, “Dürüst, emeğe saygılı ve bağlı iki sanat emekçisi olarak 1 Mayıs’ı seçmiştik evlenmek için. Tüm hayat emek ister, beraberlikler de. Bizim de, tüm emekçilerin de günü kutlu olsun” dedi.
14İKİNCİ YIL DÖNÜMÜ

İKİNCİ YIL DÖNÜMÜ

Oyuncu-sunucu Seray Sever 2018 yılında dört yıl aşk yaşadığı Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift ikinci evlilik yıldönümlerini kutladı.
15
Sever, sosyal medya hesabından eşiyle düğünde çekildiği bu fotoğrafı, 'Nice mutlu ,sağlıklı, aşk ve sevgimizin sonsuzluğunu ve gerçekliğini koruduğu yıllarımız olsun biricik aşkım, göz bebeğim kocam' notunu düştü.
16INSTAGRAMDAN KUTLAMA

INSTAGRAM'DAN KUTLAMA

Oyuncu Murat Aygen eşi Nihan Aslı Aygen ile 10. evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından kutladı.
17
2010 yılında nikah masasına oturan ünlü çift evliliklerinde 10 yılı geride bıraktı. Ünlü oyuncu Murat Aygen kendisi gibi oyuncu olan eşine olan aşkını ilan etti.
18
Aygen paylaştığı bu fotoğrafın altına şunları yazdı; Sen benim bir ömür eşimmişsin de ben bunu öğreneli sadece 10 yıl olmuş. Bana yaşattığın her an için ömür boyu minnettar kalacağım. Aşkım, karım, miladım. Seni seviyorum.
19DOKUZ YIL BİTTİ

DOKUZ YIL BİTTİ

Ünlü oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile evliliklerinde dokuzuncu yılı geride bıraktı.
20
Kütük, sosyal medya hesabından evlilik fotoğraflarını paylaşıp duygusal bir yazı kaleme aldı.’ Bugün gözlerimiz parlayarak evet dediğimiz günün 9. yılı…Kötü günümde yanımda olduğun için. Canın sıkıldığında benimle paylaştığın, kırılacak ya da tedirgin olacak olsam bile düşüncelerini açıkça söylediğin için. Bana her zaman dürüst olduğun için.
21
Gözlerime baktığında kalbinle baktığın için. Her sabah benimle uyandığın, her gelecek planında önceliklerinden biri olduğum için. Düşüncelerime ve değerlerime saygı duyduğun için. Her zaman ağrılarımı dindirecek sıcak sevgiyi bana verdiğin için. Sadece kendi mutluluğunu ve geleceğini düşünmek yerine beni hayallerine ortak ettiğin için. Yaşattığın ve yaşatacağın tüm mutluluklar için teşekkür ederim sevgilim. Nice beraber geçireceğimiz yıllarımız olsun’
22YILLAR ÖNCE BUGÜN EVLENMİŞTİK

YILLAR ÖNCE BUGÜN EVLENMİŞTİK

Türk sinemasının "dört yapraklı Yonca'sından Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah bundan 30 yıl önce hayatını Ender Alkoçlar ile birleştirdi. Gülşah Alkoçlar, mutlu yuvaları için imzaları attıkları günün yıldönümünü Instagram'da yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı.
23
Gülşah Alkoçlar, nikah masasında tam imza atarken çekilen fotoğrafını "Ne mutlu bana, seninle bir ömür boyu... Sen 22, ben 19" notuyla paylaştı.
24YOL ARKADAŞIM

YOL ARKADAŞIM

Selami Şahin romantik bir paylaşıma imza attı. 34. yıl önce Didem Şahin ile nikâh masasına oturan usta sanatçı evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından kutladı.
25
Şahin paylaştığı bu fotoğrafın altına; 'İyi ki 34 yıllık yol arkadaşım, çocuklarımın annesisin. Seni çok seviyorum.' notunu yazdı.Şahin’in bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi