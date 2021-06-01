Çevreci Tesla’ya çevrecilerden tepki

‘ÇOK FAZLA SUYA İHTİYAÇ OLACAK’ Schröder, içme suyu koruma bölgesindeki fabrikaya izin veren Brandenburg Çevre Bakanlığı’na da sitem ederek şunları söyledi: “Şu anda betonla kaplanmış devasa bir alan var. Yağmur toprağa gidiyor ve yeni yeraltı suları oluşturuyor. Söz konusu alanda bu döngünün olmaması bir sorun olabilir. Diğer nokta, fabrikanın kendisinin çok fazla suya ihtiyacı var ve özellikle o bölgede o kadar su kaynağına sahip değiliz. Kimyasal bulaşmış suları içmek için kullanamazsınız. Bu nedenle, neler yapabileceğinizi ve ne kadar su alabileceğinizi yakından incelemelisiniz ve bu büyük bir sorun olabilir. Fabrikaya çok yakın bir Avrupa koruma alanı var. Flora Fauna habitat alanı ve bu kritik derecede tehlikede, çok fazla suya ve yüksek bir yeraltı suyu seviyesine ihtiyacı var. Fabrika bunları engelliyor.” Yeşil Lig ve Grünheide vatandaşları girişimi de Eyalet Çevre Dairesi’ne Tesla’ya şu ana kadar verilen izinlerin kaldırılmasını talep ediyor. Çevre örgütleri, fabrikanın doğal ortamı bozmayacak başka yere taşınmasını istiyor.