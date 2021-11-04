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Gündem
Fatih TURAN- Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)-
Haber Giriş: 04 Kasım 2021 - 10:33 | 

Çevreci ressamın evindeki yangınla ilgili itfaiye raporu çıktı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde çevre sorunlarına eserleriyle dikkat çeken ressam Gökçe Erhan'ın (37), kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklamasına saatler kala 2 katlı evinde çıkan yangınla ilgili itfaiye raporu tamamlandı. Savcılığa sunulan raporda; yangına evden teleferik hattına çekilen seyyar kablonun kısa devresi ile oluşan kıvılcımların ahşaplara sıçramasının yol açtığı belirtildi.

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