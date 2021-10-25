Fatih TURAN- Aleyna KESKİN- Salim SARIKOÇ/ SÜRMENE (Trabzon) (DHA)
Haber Giriş: 25 Ekim 2021 - 11:55 |
Çevreci ressam Gökçe Erhan'ın basın açıklaması öncesi evinde şüpheli yangın
Trabzon'un Sürmene ilçesinde çevre sorunlarına eserleriyle dikkat çekmeye çalışan ressam Gökçe Erhan’ın (37) evi, deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklamasına saatler kala çıkan yangında kül oldu. Jandarma, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili ‘kundaklama’ şüphesiyle inceleme başlattı. Erhan, yangın öncesi evinin arka tarafında ses duyduğunu belirtti. Erhan, basın açıklamasında gözyaşlarıyla “Yanan evimi tekrar ayağa kaldırabilirim ama denizi kaybettiğimizde bu geri döndürülemez” dedi.