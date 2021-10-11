Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Resmi Gazete'de yer alan ilanla 10 coğrafi bilgi sistemi uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Bakanlığa bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personel alımı için mesleğe özel yarışma sınavı yapılacak. İşte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzman yardımcısı alımının detayları...
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1
Başvuruda bulanacak adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, geomatik mühendisliği, şehir ve bölge planlama bölümleri ile bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlik süresi dolmamış KPSS P3 puan türünden en az 70 alması ve 1 Ocak 2021 günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.
Adaylar başvurularını 13 Ekim-26 Kasım tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
2
Yazılı sınava katılmaya hak kazananlar bakanlığın internet sayfasından ilan edilecek. Yazılı sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak ve başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekecek.
Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından en yüksek puandan başlanarak belirtilen kadro veya pozisyonun 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
3
Sözlü sınavın ardından yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacak ve yarışma sınavı başarı listeleri öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı hazırlanacak.
Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro veya pozisyon sayısı kadar asil, yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenecek. Atanmaya hak kazananların listesi bakanlığın internet sayfasından duyurulacak.