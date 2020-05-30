Bakan Kurum, Elazığ'da depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulundu

Elazığ ve Malatya'da yapılan deprem konutlarının toplam 5 milyar lira yatırım maliyetinin olduğuna işaret eden Kurum, "Çok hızlı bir şekilde burada seferber olduk. İnşallah çok kısa sürede Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacak yeni Elazığ diyeceğimiz, şehircilik kentsel dönüşüm anlamında 'depremde sonra tüm birimleriyle vatandaşın yanında nasıl olunması gerekir, yapılması gereken projeler en hızlı nasıl yapılır'ı burada göstermek istiyoruz. Dalga dalga da diğer şehirlerde bu projelerimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.