Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 422 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları

f. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veyahükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;



· Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.



· Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata vehayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları,



zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleyefesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.



· Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığakarşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan birsoruşturma veya kovuşturma bulunmamak.



g. Askerlik durumu itibariyle;



· Askerlikle ilgisi bulunmamak



· Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfageçirilmiş olmak.



h. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.



