Çevre Günü mesajları öne çıkıyor.. 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajları ve sözleri
5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajları, çevrenin korunması, çevreyle ilgili sorunlara uluslararası toplumun dikkatinin çekilmesi ve çevre politikası ile hukukunun geliştirilmesi gibi çalışmaların vurgulanması açısından önem arz ediyor. Doğaya olan sorumluluklarını bir kez daha hatırlatmak isteyen vatandaşlar Dünya Çevre Günü mesajları paylaşımında bulunuyor. İşte Dünya Çevre Günü mesajları ve sözleri...
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Dünya çevre günü mesajları, bugün gönderilerde yer bulacak. 1972 yılında İsveç’in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi. Birleşmiş Milletler tarafından “İnsan Çevresi Konferansında” çevre sorunlarını küresel boyutta ele alarak, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) organının kurulmasına ve her yıl 5 Haziran tarihinin “Dünya Çevre Günü” olarak belirlenmesine karar vermiştir. İ
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Dünya Çevre Günü 2021: Ekosistem Onarımı ve Yenilenmesi
Bundan 49 yıl önce, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen ve çevreyle ilgili ilk uluslararası toplantı olma özelliğine sahip Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan kararla 5 Haziran, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık yaratılması ve eylemde bulunulması amacıyla “Dünya Çevre Günü” olarak kabul edildi. Her yıl belli bir temayla gerçekleşen Çevre Gününün 2021 için belirlenen teması “Ekosistem Onarımı ve Yenilenmesi”.
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Dünya Çevre Günü mesajları
2021 Dünya Çevre Günü'nde sizde sevdiklerinize mesajlar göndererek, onları çevreyi korumaya davet edebilir, küçüklere doğayı koruma bilincini aşılayabilirsiniz.
Çevrenizdeki canlıların yaşam hakkına saygı duyun, öğrenin! "Bir ulusun gerçek zenginliği, ağaç örtüsüyle ölçülebilir"
Hepimiz çevre bilinci sahibi olduğumuzda her yer cennete dönüşecektir.
Herkesin sağlıklı, temiz ve zarar görmemiş bir çevrede yaşaması dileğiyle, Dünya Çevre Günü kutlu olsun.
Çevre konusunda toplumsal duyarlılığın artarak devam etmesi, gelecek nesillere yaşanılabilir, sağlıklı, yeşil ve temiz bir dünya bırakılması temennisi ile #DünyaÇevreGünü'nüzü kutlarım.
Dünyamızı temiz ve renkli tutmak bizim elimizde!
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Yeşil bir gelecek için yeşil adımlar atmak gerekir.
“Çiçekler ki, güzelliğin simgesidir; yasamın, umudun ve sevincin ifadesidir. Çiçekler ki, gönüllerin dilidir; rengarenk, burcu burcu, sevgi, ask ve hatıralarla doludur.
Çocuklarınızın geleceği için onlara daha yaşanır bir dünya bırakmak zorundasınız.
Tek değiliz. Bizden önce de bu topraklarda bir hayat vardı, bizden sonra da olacak.
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Orman yurdun öz evladı ormansız yok dünya tadı.
Doğayı sev ve koru, önce kendin için!
Yaşamak! Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim!
Güzellik de çirkinlik de Yaşatmak da katletmek de bizim elimizde...
“Kirli çevre insanin ruhunu kirletir, kirli ruhlar çevreyi kirletir.”
Yarının doğası bugünden yaratılır.
Toprağın dostlara ihtiyacı vardır; ona dostça davranalım!