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Cevher kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Cevher Alişan ile Gülümse Hayata konukları arasında

#Cevher#Şarkıcı Cevher#Alişan İle Gülümse Hayata

Cevher merak edilen isimlerden biri oldu. Son günlerde sıkça adından söz ettiren Cevher, Alişan ile Gülümse Hayata konukları arasında yer alıyor. Peki, Cevher kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ünlü isim hakkında merak edilenler

1/2Cevher kimdir, kaç yaşında, nereli Şarkıcı Cevher Alişan ile Gülümse Hayata konukları arasında

Cevher’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Şarkıcı Cevher’İn Alişan ile Gülümse Hayata konukları arasında yer almasının ardından araştırmalar hız kazandı. İşte 7 Ocak 1981 doğumlu olan Cevher hakkında bilgiler

2/2CEVHER KİMDİR

CEVHER KİMDİR?

Cevher 7 Ocak 1981’ de Ankara'da doğdu. 10 yıldır profesyonel olarak müzik ile ilgileniyor. Mezuniyet balosunda sahneye çıkan Cevher o günden sonra sahneden inemediğini söylemişti. Eğitim hayatını Ankara'da tamamladı., müziğe ilk adımını “Ankara Başkent Musiki Cemiyeti” ne girerek attı. Diğer taraftan “Kültür Bakanlığı Türk Halk Korosu” solisti olarak çalışmalarına devam etti. İlk iş çocukluk hayali, Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne gitmekti. Yine bir diğer hayali olan “İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı” nda Batı Solfeji eğitimi alarak, 2005 yılında ilk albüm projesi olan “Sen Anlarsın"ı çıkardı.

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#Cevher#Şarkıcı Cevher#Alişan İle Gülümse Hayata