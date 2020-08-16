Cesur Serenay Sarıkaya

SERENAY Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Marmaris’te tatil yapıyor. Ünlü çift önceki gün ise yapımcı Timur Savcı’nın lüks teknesine konuk oldu. Sarıkaya ve Yılmaz’ın bu ziyareti Kanal D’de ekrana gelen Magazin D Cumartesi tarafından görüntülendi.