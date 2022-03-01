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“Çestita Baba Marta ne demek? Bir Mart günü "Baba Marta"nın tarihçesi

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Edirne'de, Bulgar Ortodoks kilisesinde baharın simgelerinden "Baba Marta" kültürü devam ediyor. Eski günlere dayanan Baba Marta, Bulgaristan’a has bir adettir. Bu günde Bulgarlar yakınlarına ve arkadaşlarına kırmızı-beyaz ipliklerle yapılmış “martenitsa” olarak adlandırılan sembolleri, yıl boyu sağlık ve güç dileğiyle hediye ediyor. Bu bayram Bulgarcada "Çestita Baba Marta!" şeklinde kutlanıyor. Peki, “Çestita Baba Marta ne demek? Bir Mart günü "Baba Marta"nın tarihçesi

1/3“Çestita Baba Marta ne demek Bir Mart günü Baba Martanın tarihçesi

Baharın gelişi münasebetiyle geleneksel Baba Marta (Marta Nine) günleri başladı. Çok eskilere dayanan Baba Marta, Bulgaristan’a has bir gelenektir. Bu günde Bulgarlar yakınlarına ve arkadaşlarına “martenitsa” olarak adlandırılan sembolleri, yıl boyu sağlık ve güç dileğiyle hediye ederler. Âdete göre, martenitsalar kırlangıç veya leylek görünceye kadar taşınırlar.

2/3“Çestita Baba Marta ne demek Bir Mart günü Baba Martanın tarihçesi

Bu bayram Bulgarcada "Çestita Baba Marta!" (Tebrikler Baba Marta) şeklinde kutlanır. Baba Marta - Marta Nine, günümüze kadar korunmuş en saygın geleneklerden biridir. Bu takılar, meyve ağaçlarına, evlere, ev hayvanlarına da takılırlar. Bu şekilde yeni başlayan tarım yılının da bereketli ve verimli olması için dilekler tutulur.

3/3“Çestita Baba Marta ne demek Bir Mart günü Baba Martanın tarihçesi

Otantik bir sanat niteliğinde olan halkın güzellik ve estetik duygusu daha geç dönemlerde martenitsalarda da kendini gösterir. Önceleri kırmızı-beyaz yünden yapılan martenitsalara, püskül, top, insan gibi değişik şekiller verilir. Martenitsaların gelmiş geçmiş tarihinde en önemli yere sahip olan şekiller ise; "Pijo ve Penda" adıyla bilinen kırmızı ve beyaz ipten yapılmış kuklalardır. Martenitsalarda kullanılan beyaz renk uzun ömrü, kırmızı renk ise sağlık ve gücü temsil eder.

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