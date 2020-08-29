Çeşme'nin milyonluk yazlıkları!

İşte yaz aylarını Çeşme’de geçirebilmek için kesenin ağzını açıp ilçenin lüks konutlarını alan ünlüler ve milyon liralık evleri...
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Misafir ağırlıyor
Acun Ilıcalı’nın Çeşme’deki malikanesinin değeri tam 20 milyon lira. Ünlü televizyoncu, 8 odalı lüks konut için şöyle demişti: “Tek amacım o 8 odayı doldurmak. Ev ne kadar dolarsa, ne kadar misafir gelirse o kadar mutlu oluyorum. Kalabalık seviyorum.”
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O da villa aldı
Çeşme’de yazlığı bulunan ünlü isimlerden biri de Ebru Şahin. Rol aldığı son diziyle yıldızı parlayan ve fiyatını ikiye katlayan güzel oyuncu, kazancını gayrimenkule yatırarak değerlendiriyor. Son olarak Çeşme’den geniş bahçeli ve havuzlu bir villa alan Şahin, yaz aylarını bu yeni evinde geçiriyor.
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Futbolcuların tercihi
Beşiktaş’tan Fransa’nın Lille takımına transfer olan milli futbolcu Burak Yılmaz’ın yazlığı, Çeşme Ilıca’daki bir sitede. Galatasaraylı Selçuk İnan’ın da aynı sitede evi var.
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Eymen için
Ece Erken, büyüyen oğlu Eymen için Ilıca’daki yazlığını 2017 yılında satıp daha büyük ve havuzlu bir villaya geçmişti. O dönem eski yazlığını 1.5 milyon liraya satan ünlü sunucu, yeni evine ise 2 milyon lira ödemişti.
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Günlerce konuşuldu
İngiliz ekibi Arsenal’de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil’in geçen yıl Amine Gülşe’yle evlenmeden önce yaptırdığı 15 milyon liralık yazlık, uzun süre magazin gündeminden düşmedi.
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3 bin 500 metrekare arazi üzerine inşa edilen iki katlı evin mini bir futbol ve voleybol sahası da var. Ünlü futbolcu, Amine Gülşe’yle balayını da Alaçatı’daki bu ultra lüks villada geçirmişti.