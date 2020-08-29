Çeşme'nin milyonluk yazlıkları!

Misafir ağırlıyor Acun Ilıcalı’nın Çeşme’deki malikanesinin değeri tam 20 milyon lira. Ünlü televizyoncu, 8 odalı lüks konut için şöyle demişti: “Tek amacım o 8 odayı doldurmak. Ev ne kadar dolarsa, ne kadar misafir gelirse o kadar mutlu oluyorum. Kalabalık seviyorum.”