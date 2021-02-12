Çeşme'de hortumda çatısı yıkılan evdeki ailesinin ve demir yığınları altında kalan hayvanların yardımına koştu
İzmir'in Çeşme ilçesinde dün meydana gelen hortum korku dolu anlar yaşattı. Çoban Yusuf Görmez (64), dün meydana gelen hortumda önce çatısı çöken evde bulunan ailesinin, ardından da demir yığınları altında kalan çiftlikteki hayvanların yardımına koştu. Görmez, ''Hortum bir anda şimşek gibi geldi. Bizim ev çiftliğin bitişiğinde, hemen oraya koştum. Kapıyı zorla açıp çocukları dışarı çıkardıktan sonra hayvanlara gittim. Bazı hayvanlar demirlerin altında kalmıştı, onları kurtardım" dedi. Çiftlik sahibi Şaban Özen de ''Ben de gürültüyü duydum, uçak düştü sandım. Ben dışarı çıktığımda çoban aradı. 50 senede kazandığımı 50 saniyede aldı gitti'' diye konuştu.