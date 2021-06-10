Müge Anlı'da aranan Firdevs Öztürk ve Mehmet Turhan nasıl öldü? Katilleri Yusuf Turhan çıktı

"Babam, amcamı 18 yılın hesabını sormakla tehdit etti" Mehmet Turhan'ın oğlu Yusuf Turhan, "Mal yüzünden bozuştular ama Mehmet malı alsa da 18 yılın hesabını soracağını söylemişti" ifadelerini kullandı. Babasının kendilerini amcasına emanet ettiğini vurgulayan Turhan, amcasının yaptıklarının Mehmet Turhan'ı kızdırdığını söyledi. Kendisini büyüten, dert ortağı annesini bulmak istediğini açıklayan Yusuf Turhan, bu kayıptan amcasını sorumlu tuttu.Müge Anlı canlı yayınına telefonla bağlanan amca Yusuf Turhan'ın cezaevi arkadaşının verdiği detaysa şaşırttı. Yusuf Turhan'ın kendisine "Kız kardeşimi ağabeyimle birlikte öldürüp kuyuya attık" dediğini ifade eden cezaevi arkadaşı, cesedin Konya'nın Çumra ilçesinde bir kuyuya atıldığını iddia etti.