Müge Anlı'da aranan Firdevs Öztürk ve Mehmet Turhan nasıl öldü? Katilleri Yusuf Turhan çıktı
Müge Anlı’ya konu olan Firdevs Öztürk ve Mehmet Turhan’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 20 gündür kayıplara karışan Firdevs Öztürk ve Mehmet Turhan, tandıra gömülmüş halde bulundu. Peki, Firdevs Öztürk ve Mehmet Turhan nasıl öldü, katilleri belli oldu mu?
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Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta kayıplara karıştı. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınları ile iletişime geçti. Kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ın çelişkili ifadeleri sonrası ekipler, takibe aldı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, arama çalışması yaptı.
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Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor
Kadavra köpeği ile yapılan aramalarda, çiftin cansız bedenlerinin beton dökülü tandırın içinde olduğu belirlendi. Tandırı kürek yardımı ile kıran ekipler, Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün cansız bedenlerine ulaştı. Çiftin öldürüldükten sonra çuval ile tandırın içine atıldığı tespit edildi. Tandır içinden çıkarılan çiftin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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İDDİALAR KAN DONDURMUŞTU
Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün ortadan kaybolmasının ardından oğlu Müge Anlı'ya başvurmuştu, gün yüzüne çıkan detaylar kan dondurmuştu. Kız kardeşleri Havva'nın ölümünden sorumlu tutulan Mehmet – Yusuf Turhan kardeşlerle ilgili tanık ifadeleri de tüyler ürpertiyordu.
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"Babam, amcamı 18 yılın hesabını sormakla tehdit etti"
Mehmet Turhan'ın oğlu Yusuf Turhan, "Mal yüzünden bozuştular ama Mehmet malı alsa da 18 yılın hesabını soracağını söylemişti" ifadelerini kullandı. Babasının kendilerini amcasına emanet ettiğini vurgulayan Turhan, amcasının yaptıklarının Mehmet Turhan'ı kızdırdığını söyledi. Kendisini büyüten, dert ortağı annesini bulmak istediğini açıklayan Yusuf Turhan, bu kayıptan amcasını sorumlu tuttu.Müge Anlı canlı yayınına telefonla bağlanan amca Yusuf Turhan'ın cezaevi arkadaşının verdiği detaysa şaşırttı. Yusuf Turhan'ın kendisine "Kız kardeşimi ağabeyimle birlikte öldürüp kuyuya attık" dediğini ifade eden cezaevi arkadaşı, cesedin Konya'nın Çumra ilçesinde bir kuyuya atıldığını iddia etti.