Son dakika haberi: Acil servise girdik... İşte Cerrahpaşa'nın koronavirüs savaşçıları

BUGÜN HİÇ HASTA KAYBETTİN Mİ ANNE SERAP BİBEROĞLU-UZMAN DOKTOR: “Eve her gidip kapıyı açtığımda 14 yaşındaki oğlumun odasına gitmesini, ben temizlenene kadar dışarı çıkmamasını istiyorum. Ama her gün kapıyı aralayıp, ‘Anne bugün hasta kaybettin mi’ diye sorunca çok duygulanıyorum. Doktor olduğum için akrabalarım ve yakınlarım sürekli beni arayıp bilgi istiyor. Benim için endişeleniyorlar. Ancak ben onlara her şeyin daha iyi olacağını söylüyorum. Çünkü canla başla çalışıyoruz.”