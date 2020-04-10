Son dakika haberi: Acil servise girdik... İşte Cerrahpaşa'nın koronavirüs savaşçıları

GÜVENLİK ONA EMANET ORHAN ERDEM GÜVENLİK GÖREVLİSİ: “Biz burada hem hastaların hem de hastane çalışanlarının güvenliğini sağlamakla görevliyiz. Koronavirüs sebebiyle acil serviste pek kimse çalışmak istemiyordu. Çünkü acil serviste tehlike biraz daha fazla. Gelen hastanın ne hastalığı var bu bilinmiyor. Biz 8 güvenlik görevlisi acil servis için gönüllü olduk. Hastaneye gelenler normal zamanda zaten gergin oluyor. Ancak çok uzun saatler çalışan hastane çalışanlarının da anlaşılması gerekiyor.”