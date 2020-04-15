Çernobil yangınında son durum... Çernobil Nükleer Santrali faciasında neler olmuştu?
Dünyanın gözü Ukrayna'nın Çernobil bölgesindeki kırsal ormanlık alanda çıkan ve uzun süre devam yangındaydı. Ukrayna’da bulunan ve 1986 yılında nükleer felaketin yaşandığı Çernobil’de başlayan orman yangını sosyal medyanın da ana gündem konularından biriydi. Yangınla birlikte ernobil Nükleer Santrali faciası da bir kez daha anılmaya başladı. Peki, Çernobil Nükleer Santrali faciasında neler olmuştu?
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Ukrayna'da 34 yıl önce dünyadaki en büyük çevre felaketinin yaşanmasına neden olan patlamanın yaşandığı Çernobil Nükleer Santrali'nin bulunduğu Çernobil bölgesi yangın haberleriyle gündem olmuştu. 12 köy, mezarlıklar, bataklıklar ve geniş ormanlık alanların yok olduğu Çernobil yangınını çıkaran kişilerin yakalandığını ve alevlerin tamamen söndürüldüğünü açıkladı. İşte Çernobil yangınında son durum ve Çernobil Nükleer Santrali faciasında yaşananların kısa bir özeti...
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“Çernobil Nükleer Santrali için herhangi bir tehdit yok”
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgedeki orman yangınının nükleer santral için tehdit oluşturmadığını belirtti.Zelenskiy, yayımladığı görüntüde, Çernobil bölgesindeki ormanda 4 Nisan’da başlayan yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Geçen günlerde 6 adet yangın çıkış noktasının söndürüldüğünü kaydeden Zelenskiy, "Çernobil Nükleer Santrali, radyasyon atık deposu ve diğer kritik objeler için herhangi bir tehdit yok." ifadesini kullandı.
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Halktan paniğe kapılmamaları çağrısında bulunan Zelenskiy, "26 Nisan 1986 tarihinde verilen dersi hatırlıyoruz. Kimse gerçeği sizlerden gizlemeyecek. Gerçek şu ki, oradaki durum kontrol altındadır. Kiev ve Kiev bölgesinde radyasyon oranı normal sınırlar içerisindedir." değerlendirmesinde bulundu.
Zelenskiy, yangına sebep olan şahısların polis tarafından gözaltına alındığını ifade etti.Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko da yangının çalışmalar sonucunda söndürüldüğünü, ancak bazı bölgelerdeki kuru ot ve çalılıklarda yüzeysel olarak dumanların yükselmeye devam ettiğini belirtti.
Geraşçenko, yangın söndürme çalışmalarına ülkenin 15 bölgesinden itfaiye ekiplerinin dahil edildiğini aktardı.
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Çernobil Nükleer Santrali faciasında neler olmuştu?
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil Nükleer Santrali’nde 26 Nisan 1986’da patlama meydana gelmiş ve dünyanın en büyük nükleer faciasına sahne olmuştu.
Patlamadan çıkan zehirli bulut, başta Ukrayna ve Belarus olmak üzere Rusya ve Avrupa’nın bir kısmını etkilemiş, zehirli bulutlar, ABD, Kanada ve hatta Japonya’ya bile ulaşmıştı.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, felaketin gerçekleştiği 30 kilometrelik bölgede çalışan ve yaşayan 600 bin kişi yüksek dozda radyasyona maruz kalmış, Ukrayna’ya komşu ülkeler başta olmak üzere dünyada milyonlarca insan faciadan olumsuz etkilenmişti.