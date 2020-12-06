Ceren Özdemir doğum gününde unutulmadı... Ceren Özdemir cinayetinin detayları
Ordu'da, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir, doğum gününde unutulmadı. Doğum gününe 3 gün kala katledilen Ceren Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla anılıyor. Özdemir, arkadaşlarına gönderdiği son mesajda ‘Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter.’ demişti.
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Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.
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Ceren Özdemir'e ilk müdahaleyi de hemşire olan annesi yaptı. Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ceren Özdemir, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.
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Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması nedeniyle de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.
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İddianamelerde, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu.
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Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin davanın 20 Ocak'ta görülen ikinci duruşmasında, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.